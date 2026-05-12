"Vendi tudo", revela Simony sobre custos do tratamento contra câncer

A cantora Simony revelou que precisou vender parte do patrimônio para custear o tratamento contra o câncer no intestino, diagnosticado em 2022. Em entrevista ao podcast PodC, apresentado por Celso Portiolli, a artista contou que estava sem plano de saúde quando descobriu a doença e gastou mais de R$ 500 mil com os procedimentos médicos.





Segundo Simony, os custos do tratamento fizeram com que ela precisasse se desfazer de alguns bens para conseguir manter os cuidados médicos.