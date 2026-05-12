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"Vendi tudo", revela Simony sobre custos do tratamento contra câncer

Cantora revelou que desembolsou mais de R$ 500 mil durante o tratamento e afirmou que precisou se desfazer de patrimônio para manter os cuidados médicos após diagnóstico de câncer no intestino.

Publicado em 12 de Maio de 2026 às 11:27

A cantora Simony em fevereiro de 2023
A cantora Simony em fevereiro de 2023 Ronny Santos/Folhapress

A cantora Simony revelou que precisou vender parte do patrimônio para custear o tratamento contra o câncer no intestino, diagnosticado em 2022. Em entrevista ao podcast PodC, apresentado por Celso Portiolli, a artista contou que estava sem plano de saúde quando descobriu a doença e gastou mais de R$ 500 mil com os procedimentos médicos.


Segundo Simony, os custos do tratamento fizeram com que ela precisasse se desfazer de alguns bens para conseguir manter os cuidados médicos. 

Eu vendi terreno, vendi tudo o que foi preciso. Trabalhei a vida inteira justamente para ter [dinheiro para cuidar da minha saúde] se um dia eu precisasse

Simony, cantora

Quando descobriu a doença, Simony ficou internada por quase uma semana em um hospital em São Paulo.
Quando descobriu a doença, Simony ficou internada por quase uma semana em um hospital em São Paulo. Reprodução/Instagram/@simonycantora

A artista também explicou que segue realizando sessões de imunoterapia a cada 21 dias, com custo de cerca de R$ 61 mil por aplicação. Ela afirmou que o plano de saúde passou a cobrir o tratamento posteriormente, após o cumprimento da carência contratual.


Simony foi diagnosticada com câncer no intestino em agosto de 2022 e passou por sessões de quimioterapia e radioterapia. Em 2026, ela anunciou remissão completa da doença após exames apontarem o desaparecimento do tumor.

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