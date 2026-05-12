"Vendi tudo", revela Simony sobre custos do tratamento contra câncer

A cantora Simony revelou que precisou vender parte do patrimônio para custear o tratamento contra o câncer no intestino, diagnosticado em 2022. Em entrevista ao podcast PodC, apresentado por Celso Portiolli, a artista contou que estava sem plano de saúde quando descobriu a doença e gastou mais de R$ 500 mil com os procedimentos médicos.
Segundo Simony, os custos do tratamento fizeram com que ela precisasse se desfazer de alguns bens para conseguir manter os cuidados médicos.
Eu vendi terreno, vendi tudo o que foi preciso. Trabalhei a vida inteira justamente para ter [dinheiro para cuidar da minha saúde] se um dia eu precisasse
Simony, cantora
A artista também explicou que segue realizando sessões de imunoterapia a cada 21 dias, com custo de cerca de R$ 61 mil por aplicação. Ela afirmou que o plano de saúde passou a cobrir o tratamento posteriormente, após o cumprimento da carência contratual.
Simony foi diagnosticada com câncer no intestino em agosto de 2022 e passou por sessões de quimioterapia e radioterapia. Em 2026, ela anunciou remissão completa da doença após exames apontarem o desaparecimento do tumor.