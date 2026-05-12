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Bailarina do ES estreia espetáculo em Vitória que une dança e maternidade

Obra da bailarina capixaba Gabriela Moriondo estreia entre os dias 28 e 31 de maio, no Theatro Carlos Gomes, com proposta sensorial e multimídia
André Cypreste

André Cypreste

Publicado em 12 de Maio de 2026 às 08:00

Espetáculo “SOMA” une dança, tecnologia e maternidade em estreia no Theatro Carlos Gomes
Espetáculo une dança, tecnologia e maternidade em estreia no Theatro Carlos Gomes Crédito: Alexandre Barcelos

O retorno da bailarina e coreógrafa capixaba Gabriela Moriondo aos palcos após dois anos afastada motivou a criação de "Soma", espetáculo de dança contemporânea e arte multimídia que estreia entre os dias 28 e 31 de maio no Theatro Carlos Gomes. Com classificação livre, a obra propõe uma investigação poética sobre maternidade, transformação e identidade, em parceria com o artista multilinguagem Glauber Vianna. A entrada no dia 28 é gratuita. 


A montagem parte das experiências vividas por Gabriela após o nascimento da filha e transforma a maternidade em um eixo de reflexão sobre as mudanças que atravessam o corpo e a vida ao longo do tempo. Formada em dança contemporânea pela Escola do Teatro Bolshoi no Brasil, a artista afirma que o desafio da criação esteve diretamente ligado à experiência da maternidade. "O maior desafio não foi necessariamente técnico, mas conciliar a criação de um espetáculo com a criação de uma criança". 

Esse processo acabou se incorporando ao trabalho e trouxe novas camadas para a cena, ligadas à metamorfose e ao redescobrimento de mim mesma como mãe, mulher e artista

Gabriela Moriondo, bailarina

Espetáculo “SOMA” une dança, tecnologia e maternidade em estreia no Theatro Carlos Gomes Alexandre Barcelos

Sem seguir uma narrativa linear, a apresentação aposta em uma experiência aberta à interpretação individual do público. A proposta convida os espectadores a uma relação mais atenta com o tempo, o corpo e a percepção, em uma atmosfera construída a partir da integração entre dança, audiovisual e tecnologia.


Entre os elementos cênicos utilizados, estão um sistema de espelhos móveis, desenvolvido em parceria com alunos e professores da Escola Estadual de Ensino Médio Arnulpho Mattos, e uma grande tela translúcida de projeção, que cria camadas visuais entre o físico e o virtual. Segundo Glauber Vianna, a tecnologia não aparece como recurso isolado, mas como parte da dramaturgia do espetáculo.

O trabalho não busca contar uma história de forma linear, ele cria estados e atmosferas. A tecnologia está presente para potencializar a experiência, nunca como fim em si mesma

Glauber Vianna, diretor artístico

Idealizado no Espírito Santo, o espetáculo reforça sua relação com o território ao envolver artistas e profissionais locais e estabelecer diálogo com a comunidade. Contemplado pelo Edital de Artes Cênicas – Funcultura PNAB 2024, da Secult-ES, ele dá continuidade à pesquisa iniciada em Inconstante (2024), marcada pelo encontro entre Gabriela e Glauber, aprofundando a relação entre dança contemporânea, artes visuais e criação em tecnologia aplicada à cena. Os ingressos serão vendidos pelo Sympla. 

Serviço

Espetáculo SOMA
Datas:
28 de maio, às 20h (entrada gratuita)
29 de maio, às 20h
30 de maio, às 17h30 e às 19h30
31 de maio, às 17h30

Local: Theatro Carlos Gomes
Ingressos: R$ 35 (promocional), R$ 22 (meia) e R$ 44 (inteira) clicando aqui

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