Bailarina do ES estreia espetáculo em Vitória que une dança e maternidade

O retorno da bailarina e coreógrafa capixaba Gabriela Moriondo aos palcos após dois anos afastada motivou a criação de "Soma", espetáculo de dança contemporânea e arte multimídia que estreia entre os dias 28 e 31 de maio no Theatro Carlos Gomes. Com classificação livre, a obra propõe uma investigação poética sobre maternidade, transformação e identidade, em parceria com o artista multilinguagem Glauber Vianna. A entrada no dia 28 é gratuita.





A montagem parte das experiências vividas por Gabriela após o nascimento da filha e transforma a maternidade em um eixo de reflexão sobre as mudanças que atravessam o corpo e a vida ao longo do tempo. Formada em dança contemporânea pela Escola do Teatro Bolshoi no Brasil, a artista afirma que o desafio da criação esteve diretamente ligado à experiência da maternidade. "O maior desafio não foi necessariamente técnico, mas conciliar a criação de um espetáculo com a criação de uma criança".