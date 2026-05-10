Por trás da fama: mães de artistas capixabas falam sobre orgulho, medo e sucesso

Por trás dos holofotes, dos palcos lotados e das milhões de reproduções nas plataformas, existem histórias que começaram dentro de casa, muitas vezes no colo de uma mãe. HZ foi conhecer quem são as mulheres que ajudaram a moldar artistas capixabas que hoje estão brilhando no cenário nacional e trazendo orgulho não só para as mamães, mas para todo o Espírito Santo.





Entre medos, incentivos, despedidas e orgulho, as mães do ator Chay Suede e da cantora Budah revelam o lado mais íntimo da fama: a construção humana por trás do sucesso.