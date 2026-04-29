De Luiza Dutra a Dudu MC: confira os lançamentos que movimentaram abril no ES

"Tropical" - Luiza Dutra
A cantora e compositora capixaba Luiza Dutra, que ganhou projeção nacional ao participar do The Voice Brasil, apresenta o single “Tropical”, uma faixa envolvente que mistura leveza e sensualidade em um arranjo crescente. Produzida por Dan Abranches, a música acompanha a intensidade da letra ao retratar a química entre duas pessoas e o desejo de prolongar encontros.
Dando sequência à fase iniciada após o álbum “Meu Canto”, o lançamento reforça a versatilidade da artista dentro da MPB, com influências que vão de Djavan a Rita Lee, em uma abordagem contemporânea sobre o amor e suas nuances.
"A Balada do Bicho de Luz" - Juliano Gauche
O artista apresenta seu quinto álbum de estúdio com 11 faixas inéditas que mergulham em conflitos e contradições humanas. Com uma sonoridade marcada pelo rock, o disco mistura distorções, sintetizadores e influências que vão da psicodelia ao pós-punk, passando pelo grunge, stoner e folk.
Produzido em parceria com Klaus Sena, o trabalho traz participações de nomes como Fernando Catatau, Julia Valiengo e Tatá Aeroplano. Conceitual, o álbum propõe uma jornada por dualidades como corpo e espírito, razão e emoção, em uma narrativa direta e provocativa.
"Ele é Jesus" - Lucas Cassaro
O cantor e compositor colatinense apresenta uma faixa que transforma a Semana Santa em uma experiência musical sensível e imersiva. Em ritmo de marcha-rancho, “Ele é Jesus” percorre momentos marcantes da trajetória de Cristo, como a "Entrada em Jerusalém", a "Última Ceia", a "Paixão", Morte e Ressurreição".
Com participação de cantores da Arquidiocese de Vitória, a canção une elementos da liturgia à música brasileira, sendo ideal para celebrações e momentos de oração. Natural de Colatina, Lucas Cassaro aposta em uma sonoridade que transita entre a MPB e a música religiosa, marcada por propósito e emoção.
"Rolidei" - Silva
O Cara Errado - Dudu
O rapper capixaba inaugura uma nova fase da carreira com um álbum que amplia fronteiras sonoras e geográficas. Com 10 faixas, “O Cara Errado” é um projeto de caráter internacional, influenciado pela vivência do artista na Colômbia e construído a partir de diversas colaborações na produção.
Transitanto entre trap, R&B, synthwave e referências da MPB, o disco mergulha em temas como erros, relacionamentos e amadurecimento emocional, sem idealizações. Com participações e produtores variados, o trabalho reforça uma sonoridade mais sensível e abrangente, marcando um momento de virada na trajetória de Dudu.