De Luiza Dutra a Dudu MC: confira os lançamentos que movimentaram abril no ES

A cantora e compositora capixaba Luiza Dutra, que ganhou projeção nacional ao participar do The Voice Brasil, apresenta o single “Tropical”, uma faixa envolvente que mistura leveza e sensualidade em um arranjo crescente. Produzida por Dan Abranches, a música acompanha a intensidade da letra ao retratar a química entre duas pessoas e o desejo de prolongar encontros.





Dando sequência à fase iniciada após o álbum “Meu Canto”, o lançamento reforça a versatilidade da artista dentro da MPB, com influências que vão de Djavan a Rita Lee, em uma abordagem contemporânea sobre o amor e suas nuances.