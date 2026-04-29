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"Tocou, Pocou"

De Luiza Dutra a Dudu MC: confira os lançamentos que movimentaram abril no ES

Artistas de diferentes lugares do Espírito Santo mostram a força e diversidade da cena autoral
Aline Almeida

Aline Almeida

Publicado em 29 de Abril de 2026 às 14:18

Tocou, Pocou: confira os lançamentos que movimentaram abril no ES
Tocou, Pocou: confira os lançamentos que movimentaram abril no ES Vitor Jubini/ Elias Gama / Haroldo Saboia
Se tem novidade na música capixaba, tem espaço garantido no Tocou, Pocou. O quadro musical de HZ reúne, mais uma vez, os principais lançamentos do mês. Em abril, a seleção passeia por diferentes estilos e propostas, do rock à música religiosa, mostrando a pluralidade de uma cena que segue em constante movimento. Confira:

"Tropical" - Luiza Dutra

A cantora e compositora capixaba Luiza Dutra, que ganhou projeção nacional ao participar do The Voice Brasil, apresenta o single “Tropical”, uma faixa envolvente que mistura leveza e sensualidade em um arranjo crescente. Produzida por Dan Abranches, a música acompanha a intensidade da letra ao retratar a química entre duas pessoas e o desejo de prolongar encontros. 


Dando sequência à fase iniciada após o álbum “Meu Canto”, o lançamento reforça a versatilidade da artista dentro da MPB, com influências que vão de Djavan a Rita Lee, em uma abordagem contemporânea sobre o amor e suas nuances.

"A Balada do Bicho de Luz" - Juliano Gauche

O artista apresenta seu quinto álbum de estúdio com 11 faixas inéditas que mergulham em conflitos e contradições humanas. Com uma sonoridade marcada pelo rock, o disco mistura distorções, sintetizadores e influências que vão da psicodelia ao pós-punk, passando pelo grunge, stoner e folk. 


Produzido em parceria com Klaus Sena, o trabalho traz participações de nomes como Fernando Catatau, Julia Valiengo e Tatá Aeroplano. Conceitual, o álbum propõe uma jornada por dualidades como corpo e espírito, razão e emoção, em uma narrativa direta e provocativa.

"Ele é Jesus" - Lucas Cassaro

O cantor e compositor colatinense apresenta uma faixa que transforma a Semana Santa em uma experiência musical sensível e imersiva. Em ritmo de marcha-rancho, “Ele é Jesus” percorre momentos marcantes da trajetória de Cristo, como a "Entrada em Jerusalém", a "Última Ceia", a "Paixão", Morte e Ressurreição". 


Com participação de cantores da Arquidiocese de Vitória, a canção une elementos da liturgia à música brasileira, sendo ideal para celebrações e momentos de oração. Natural de Colatina, Lucas Cassaro aposta em uma sonoridade que transita entre a MPB e a música religiosa, marcada por propósito e emoção.

"Rolidei" - Silva

Silva apresenta seu sétimo álbum autoral, reunindo 12 faixas que apostam em uma atmosfera leve e divertida. Definido pelo próprio artista como seu trabalho mais alegre, “Rolidei” nasce da ideia de celebrar a vida e encontrar na música um respiro diante da rotina.

Inspirado no conceito de “férias”, o disco traz canções que evocam esse sentimento de liberdade e descanso, com sonoridade marcada por influências da música brasileira contemporânea. Entre as faixas, o single “Virá” se junta a inéditas que reforçam a identidade sensível do artista.

O Cara Errado - Dudu

O rapper capixaba inaugura uma nova fase da carreira com um álbum que amplia fronteiras sonoras e geográficas. Com 10 faixas, “O Cara Errado” é um projeto de caráter internacional, influenciado pela vivência do artista na Colômbia e construído a partir de diversas colaborações na produção. 


Transitanto entre trap, R&B, synthwave e referências da MPB, o disco mergulha em temas como erros, relacionamentos e amadurecimento emocional, sem idealizações. Com participações e produtores variados, o trabalho reforça uma sonoridade mais sensível e abrangente, marcando um momento de virada na trajetória de Dudu.

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