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“Rolidei”

Silva lança sétimo álbum autoral e define: “Para encarar a vida"

Lançamento do cantor capixaba conta com 12 novas faixas e, segundo ele, é o álbum mais alegre que produziu
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 08 de Abril de 2026 às 14:48

Músico capixaba Silva lança novo álbum,
Músico capixaba Silva lança novo álbum, "Rolidei", nesta quarta-feira (8) Crédito: Reprodução/Instagram/@silva/@silvas_lucas
O cantor e compositor capixaba Silva lançou nesta quarta-feira (8) o sétimo álbum autoral da carreira, “Rolidei”. Com 12 músicas, o artista revelou, nas redes sociais, que o lançamento é o mais alegre que produziu até agora. “Alegria como necessidade básica mesmo, para a gente encarar a vida.”
O novo disco vem dois anos após “Encantado” (2024), impondo uma versão abrasileirada da palavra inglesa “holiday”, que significa feriado. Esse sentimento de férias após trabalho foi a inspiração do artista para a escolha do título do álbum. 
Fiz o ‘Rolidei’ para me acompanhar nos dias mais solares e para atravessar melhor os dias ruins. Que esse álbum lhe traga uma sensação de férias e de tempo bem vivido
Músico capixaba Silva lança novo álbum,
Músico capixaba Silva lança novo álbum, "Rolidei", nesta quarta-feira (8). Crédito: Reprodução/Instagram/@silva/silvas_lucas
Dentro das 12 faixas, a música “Virá” já havia sido lançada como single em outubro do ano passado. No álbum, ela vem acompanhada pelas novidades “Sudamérica”, “Areia”, “Dias assim”, “Deus de batom”, “Sorriso de pura beleza”, “Ondina”, “Hotel Pasárgada”, “Ouvir a maré”, “Atlântico Sul” e “Algo bom” no repertório autoral composto e gravado com produção musical do próprio Silva.
“Quando comecei a criar minhas primeiras melodias, em março do ano passado, eu não sabia exatamente o que viria na sequência, mas eu buscava sentir algo que descrevo como ‘sensação de delícia’. A sensação que bate depois de entregar um trabalho difícil e de estar em paz com a gente mesmo, por mais raros que sejam esses momentos”, descreveu o artista capixaba.
Na última semana, o cantor já havia divulgado o documentário “Silva, Lúcio”, produzido com roteiro e direção da jornalista e podcaster Carol Pires. A direção de fotografia é de William Sossai.

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