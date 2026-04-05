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Caravanas rumo ao rock: fãs se mobilizam para ver Guns N' Roses em Cariacica

Com saídas de norte a sul do ES, excursões movimentam fãs e facilitam ida e volta a Cariacica
Julia Galter

Julia Galter

Publicado em 05 de Abril de 2026 às 13:00

A banda Guns N' Roses
A banda Guns N' Roses se apresentará no dia 12, em Cariacica Crédito: Instagram/gunsnroses
O show do Guns N' Roses em Cariacica está mais próximo que nunca, e agora, fãs se movimentam para organizar como ir até o Estádio Kleber Andrade. Daí surgem diversas caravanas e excursões.
De diferentes cidades do Espírito Santo e até de estados vizinhos, caravanas começam a ser organizadas para garantir presença no espetáculo, que promete ser um dos maiores eventos musicais do ano no estado. Entre grupos de amigos e excursões fechadas, a viagem até o show virou parte da experiência, reunindo gerações que cresceram ao som de clássicos da banda liderada por Axl Rose.
Fã de Gun's N Roses desde 1992, Marcelo Capilé está organizando uma caravana partindo do sul do Espírito Santo. Segundo ele, já são dois ônibus cheios. 
Vamos sair da antiga estação de Cachoeiro de Itapemirim e tem gente de toda a região, Muqui, Mimoso, Rio Novo, Iconha, Píúma e muito mais
Marcelo e Vitória são fãs de Gun's
Marcelo e Vitória são fãs de Gun's Crédito: Acervo pessoal/ Marcelo Capilé
E não para por aí: a esposa de Marcelo, Vitória Borel, está grávida de 8 meses e não vai perder o show por conta do barrigão. O baby João já vai nascer em ritmo de rock! A passagem custa R$ 120 e os interessados podem entrar em contato pelo número (28) 99947-3009. 
Outra opção é a Seganttini Turismo, com embarques em São Mateus, Jaguaré e Linhares. O pacote inclui transporte, guia de turismo e visita ao Buda Gigante, e custa R$ 230. Desde fevereiro as vagas estão esgotadas, mas uma lista de espera está sendo organizada. Mais informações no telefone (27) 99510-9019.
Raimundos abre show do Guns N’ Roses em apresentação histórica no ES
Raimundos abre show do Guns N’ Roses em apresentação histórica no ES Crédito: Carolina Demper
A empresa "Partiu Show", dedicada exclusivamente a transportar fãs para esse tipo de evento, sairá de São Roque do Canaã, passando por Santa Teresa e chegando ao Estádio Kleber Andrade. O passaporte, como eles chamam, custa R$ 150, e restam poucas vagas. Mais informações: @partiushow.excursoes.

Mais opções

Além de excursões e caravanas, é possível ir até o show através do serviço Vou de Van, que está disponibilizando saídas de Vitória, Vila Velha, Praia do Morro, Centro de Guarapari, Serra e Cariacica. As passagens podem ser adquiridas pelo site voudevan.com.br, com valores a partir de R$ 79,90.

Serviço

Gun's N Roses
  • Data: 12 de abil
  • Horário: abertura dos portões às 15h
  • Ingressos: a partir de R$ 2.000, pelo site bilheteriadigital

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