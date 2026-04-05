Acidente causa explosão e prejudica tráfego na BR 101, em Aracruz



A PRF informou às 15h40 que o local onde aconteceu o acidente possui três faixas. Uma delas permanece interditada por conta do óleo derramado. Nas outras duas, o trânsito flui normalmente.

Ainda de acordo com a PRF, por causa do acidente, houve derramamento de óleo na pista. A Ecovias Capixaba, concessionária responsável pelo trecho, está no local realizando a limpeza e aplicando materiais absorventes. Às 13h30, o trânsito para os motoristas que passavam pela região seguia em sistema “pare e siga”.