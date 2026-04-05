Acidente causa explosão e prejudica tráfego na BR 101, em Aracruz

Um acidente entre um carro e um caminhão-cegonha causou uma forte explosão na BR 101, na altura do km 186, no distrito de Guaraná, em Aracruz, no Norte do Espírito Santo, neste domingo (5).
Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), um Fiat Cronos invadiu a contramão e bateu de frente com o caminhão. Com o impacto, o carro bateu em um barranco e explodiu. Já o caminhão-cegonha saiu da pista e desceu por um desnível às margens da rodovia. Duas pessoas ficaram feridas.
De acordo com a PRF, o motorista do carro ficou preso às ferragens. Ele foi socorrido em estado grave pelo Corpo de Bombeiros. O caminhoneiro também sofreu ferimentos e recebeu atendimento médico imediato.
Ainda de acordo com a PRF, por causa do acidente, houve derramamento de óleo na pista. A Ecovias Capixaba, concessionária responsável pelo trecho, está no local realizando a limpeza e aplicando materiais absorventes. Às 13h30, o trânsito para os motoristas que passavam pela região seguia em sistema “pare e siga”.
A PRF informou às 15h40 que o local onde aconteceu o acidente possui três faixas. Uma delas permanece interditada por conta do óleo derramado. Nas outras duas, o trânsito flui normalmente.