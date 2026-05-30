Motorista é morto a tiros dentro de picape durante ataque em Vila Velha

Um homem identificado como Marcelo Souza Cavalcante foi morto a tiros enquanto dirigia uma picape no bairro Riviera da Barra, em Vila Velha, na noite de sexta-feira (29). Segundo testemunhas, os suspeitos teriam passado em duas motos, com apoio de um carro, atirando contra o veículo da vítima.





Outro homem, que estava nas proximidades e foi ver o que estava acontecendo na hora do barulho dos tiros, acabou baleado no pé e precisou ser socorrido.





Segundo a Polícia Militar, o caso aconteceu por volta das 18h45 na Estrada Ayrton Senna da Silva. Após o ataque, os criminosos fugiram em direção ao bairro Morada da Barra.