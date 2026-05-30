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Em Riviera da Barra

Motorista é morto a tiros dentro de picape durante ataque em Vila Velha

Caso aconteceu na noite da última sexta-feira (29); segundo testemunhas, suspeitos estavam em duas motos e tinham apoio de um carro

Publicado em 30 de Maio de 2026 às 10:08

Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

30 mai 2026 às 10:08

Um homem identificado como Marcelo Souza Cavalcante foi morto a tiros enquanto dirigia uma picape no bairro Riviera da Barra, em Vila Velha, na noite de sexta-feira (29). Segundo testemunhas, os suspeitos teriam passado em duas motos, com apoio de um carro, atirando contra o veículo da vítima.


Outro homem, que estava nas proximidades e foi ver o que estava acontecendo na hora do barulho dos tiros, acabou baleado no pé e precisou ser socorrido.


Segundo a Polícia Militar, o caso aconteceu por volta das 18h45 na Estrada Ayrton Senna da Silva. Após o ataque, os criminosos fugiram em direção ao bairro Morada da Barra. 

Estrada Ayrton Senna da Silva, em Riviera da Barra, onde crime aconteceu
Estrada Ayrton Senna da Silva, em Riviera da Barra, onde crime aconteceu. André Afonso

O carro de Marcelo, um Fiat Strada, ficou com marcas de disparos na porta do motorista, no capô, no para-brisas e nos pneus. A vítima foi atingida no tórax e nas costas. Ainda não há informações sobre a motivação do crime. 


Em nota, a Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha. Ninguém foi preso. 

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