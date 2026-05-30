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Culpado ou inocente?

Evento global promove experiência de tribunal em Vitória

Público assume o papel de jurado em uma experiência imersiva que mistura teatro, investigação e tomada de decisão
André Cypreste

André Cypreste

Publicado em 30 de Maio de 2026 às 11:02

Evento promove experiência de tribunal em Vitória entre os dias 25 de julho e 30 de agosto.
Evento promove experiência de tribunal em Vitória entre os dias 25 de julho e 30 de agosto. Reprodução @feverbr e feverup.com

Imagine ser convidado para participar de um júri, você escuta os depoimentos, a apresentação dos fatos, análise das provas e, no fim, precisa decidir se o réu é culpado ou inocente. Esse ambiente que costumamos ver apenas em filmes é o que o “The Jury Experience” oferecerá nos dias 25 de julho e 30 de agosto no Teatro do Sesi, em Vitória.


O caso da vez envolve um carro autônomo, em que o condutor não precisa dirigir o veículo, que desviou para evitar um acidente, mas acabou tirando uma vida. A missão do público é decidir quem é o responsável por este evento trágico.


O espaço será ambientado para montar um verdadeiro tribunal, com roteiro, encenação e direção criativa de Agustina Videla e Pablo Destito


Ao todo, serão quatro sessões divididas entre os dois dias, cada uma com duração de 75 minutos. A participação pode ser adquirida por R$ 105 (inteira), R$ 62,50 (entrada social) e R$ 52 (meia entrada). A experiência é para maiores de 12 anos. Menores de 16 anos devem estar acompanhados por um adulto responsável.

Descrição do evento

“Entre em um julgamento de alto risco que pode mudar para sempre o futuro do sistema judiciário. Um carro autônomo desviou para evitar um acidente e acabou tirando uma vida. Agora, você deve decidir quem é o culpado: o criador, o proprietário ou a tecnologia? Ao longo do espetáculo, você terá que responder a perguntas complexas enquanto analisa depoimentos de testemunhas e provas forenses em sua busca pela verdade. Cada palavra importa. Cada detalhe conta. E, no final, você deve dar o voto que determina o destino do acusado. A justiça será feita? Bem, isso depende de você.”

Serviço

The Jury Experience

Quando: 25 de julho e 30 de agosto
Onde: Teatro do Sesi, em Vitória
Duração: 75 minutos
Classificação: 12 anos. Menores de 16 anos devem estar acompanhados por um responsável.
Ingressos: R$ 105 (inteira), R$ 62,50 (entrada social) e R$ 52 (meia-entrada)

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