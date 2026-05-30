Evento global promove experiência de tribunal em Vitória

Imagine ser convidado para participar de um júri, você escuta os depoimentos, a apresentação dos fatos, análise das provas e, no fim, precisa decidir se o réu é culpado ou inocente. Esse ambiente que costumamos ver apenas em filmes é o que o “The Jury Experience” oferecerá nos dias 25 de julho e 30 de agosto no Teatro do Sesi, em Vitória.





O caso da vez envolve um carro autônomo, em que o condutor não precisa dirigir o veículo, que desviou para evitar um acidente, mas acabou tirando uma vida. A missão do público é decidir quem é o responsável por este evento trágico.





O espaço será ambientado para montar um verdadeiro tribunal, com roteiro, encenação e direção criativa de Agustina Videla e Pablo Destito





Ao todo, serão quatro sessões divididas entre os dois dias, cada uma com duração de 75 minutos. A participação pode ser adquirida por R$ 105 (inteira), R$ 62,50 (entrada social) e R$ 52 (meia entrada). A experiência é para maiores de 12 anos. Menores de 16 anos devem estar acompanhados por um adulto responsável.