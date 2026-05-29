Veja onde provar x-bolo no ES: doce em formato de hambúrguer viralizou na internet

X-bolo, cake burger, sandubolo, bolo hambúrguer, hambúrguer de bolo: a sobremesa viral nas redes sociais que lançou uma nova tendência na confeitaria brasileira é a aposta do momento em diversas docerias e barracas de doces do Espírito Santo.





HZ provou o comentado bolinho em formato de hambúrguer, cujas camadas imitam os principais ingredientes da receita: pão, carne, queijo, tomate e até mesmo catchup e maionese.





Se você tem curiosidade e não quer ficar de fora da nova trend gastronômica, confira a seguir uma lista de empreendedores capixabas que atuam no ramo de sobremesas e incluiram a guloseima em seus cardápios, de norte a sul do Estado.