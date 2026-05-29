Veja onde provar x-bolo no ES: doce em formato de hambúrguer viralizou na internet

X-bolo, cake burger, sandubolo, bolo hambúrguer, hambúrguer de bolo: a sobremesa viral nas redes sociais que lançou uma nova tendência na confeitaria brasileira é a aposta do momento em diversas docerias e barracas de doces do Espírito Santo.
HZ provou o comentado bolinho em formato de hambúrguer, cujas camadas imitam os principais ingredientes da receita: pão, carne, queijo, tomate e até mesmo catchup e maionese.
Se você tem curiosidade e não quer ficar de fora da nova trend gastronômica, confira a seguir uma lista de empreendedores capixabas que atuam no ramo de sobremesas e incluiram a guloseima em seus cardápios, de norte a sul do Estado.
Onde comer x-bolo no ES
Candy's da Bia - Além de cake burger, vende morango do amor e fatias de sabores variados. Trailer na pracinha de Nova Almeida, Serra. Tem delivery. Mais informações: @candysdabia.
Casa Doce, por Rosimere Vieira - X-bolo e bolos confeitados. Iúna. Mais informações: @_casadoce_.
Jéssica Soares Confeitaria - Cake burger, fatias e bolos confeitados. Rua Santa Helena, 103, Viana. Mais informações: @_jessicasoaresconfeitariaof.
Celine's Confeitaria, por Sarah Couto - X-bolo, copo da felicidade, fatias, entre outros. Itarana. Mais informações: @celines_confeitaria.
Bolos da Nani, por Keilane Lyrio - Um dos destaques é o x-bolo de pudim. Av. Hilário Soneghet, 33, Residencial Jacaraípe, Serra. Mais informações: @bolosdanani01.
Queridinhos da Lelê - X-bolo, bolos decorados e brigadeiros. Rua Climaco Salles, Romão, Vitória. Mais informações: @queridinhos_da_lele.
Lê Doceria, por Letícia Auer - Cake burger e bolos confeitados. Centro, Fundão. Mais informações: @le_docesebolos.
Doce Família, por Márcia Queiroz - X-bolo, copo da felicidade e bolos confeitados. Av. Olgamitho Rodrigues, 397, Santa Mônica, Vila Velha. Tem delivery. Mais informações: @docefam.
Na Luna Doceria - Barraca de doces. Vila Velha. Tem delivery. Mais informações: @nalunadoceria.
Ateliê Chocobom, por Giselly Lorenzoni - X-bolo e bolos confeitados. Rive, Alegre. Mais informações: @atelie_chocobom.
Ryllahy Doces, por Ryllahy Abreu - X-bolo e bolos decorado. Jardim Botânico, Cariacica. Tem delivery. Mais informações: @ryllahydoces.
Doce Nat - X-cake, bolo no pote e bolos confeitados estão entre os destaques do cardápio. Tem delivery. Rua Jorge Rizk, 137, Praia das Gaivotas, Vila Velha. Mais informações: @doce.nat.