Ciência que fura a bolha

E a Jornada carrega esse mesmo DNA. Ela é aberta não apenas para pesquisadores e estudantes de pós-graduação, mas para profissionais, consultores e técnicos que acumularam conhecimento prático no campo. Quem passou anos implementando projetos de transição energética em comunidades rurais, mapeando erosão costeira ou estruturando mecanismos de pagamento por serviços ambientais tem algo fundamental a dizer. Esses saberes precisam ser documentados, debatidos e publicados com o mesmo rigor que se exige de qualquer artigo científico.





Os quatro eixos temáticos desta edição — cidades e costa resiliente, transição energética justa, biomas como infraestrutura climática, e financiamento e carbono — foram escolhidos porque representam os pontos de urgência e alta oportunidade da agenda climática brasileira. Não por acaso, são também os eixos onde a distância entre o que a ciência sabe e o que a política faz é mais custosa.





Mas talvez o aspecto mais relevante da Jornada deste ano não esteja nos temas, mas entre os que serão convidados a falar sobre eles. Das 24 vagas disponíveis, 7 são afirmativas: 5 reservadas para mulheres pretas, pardas, quilombolas ou indígenas, e 2 para pessoas com deficiência.





Os números que justificam essa decisão são perturbadores. Segundo o Gemaa/UERJ, mulheres pretas, pardas e indígenas representam apenas 2,5% dos docentes em programas de pós-graduação nas áreas de ciências exatas, da terra e biológicas. Dados do CNPq mostram que somente 7% das pesquisadoras com bolsa são negras. No nível mais alto das bolsas de produtividade, em 2023, não havia nenhuma mulher preta ou indígena.