Fim da escala 6x1 pode transformar relações de trabalho no Brasil

O projeto de lei aprovado pela Câmara que propõe o fim da escala 6x1 reacende um dos debates mais sensíveis das relações de trabalho contemporâneas: a redefinição dos limites entre produtividade, dignidade e sustentabilidade econômica.





A proposta, ao buscar restringir ou eliminar um modelo amplamente utilizado em setores como comércio e serviços, parte de uma premissa social relevante: a necessidade de garantir melhores condições de vida ao trabalhador.





A escala 6x1, embora legal, é frequentemente associada ao desgaste contínuo, à limitação do convívio familiar e ao comprometimento da saúde física e mental. Sob essa ótica, a iniciativa legislativa dialoga com uma tendência global de revisão das jornadas de trabalho, aproximando o Brasil de modelos mais equilibrados, que priorizam o bem-estar sem necessariamente abdicar da produtividade.