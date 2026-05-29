Quer trocar de nome legalmente? Conheça essa possibilidade

O nome civil é um dos principais elementos de identificação da pessoa natural. Ele acompanha o indivíduo desde o nascimento, permitindo sua individualização perante a sociedade, o Estado e as relações jurídicas.
Tradicionalmente, o ordenamento jurídico brasileiro adotava o princípio da relativa imutabilidade do nome, segundo o qual alterações somente eram admitidas em hipóteses excepcionais e mediante justificativa plausível.
Entretanto, com a promulgação da Lei nº. 14.382/2022, o sistema jurídico brasileiro passou por significativa transformação ao permitir que qualquer pessoa maior de 18 anos possa alterar seu prenome diretamente em cartório, independentemente de justificativa e sem necessidade de autorização judicial.
Antes da alteração legislativa, a mudança do prenome era cercada de limitações. A Lei de Registros Públicos previa hipóteses específicas para modificação, como situações de exposição ao ridículo, uso consolidado de apelido público notório, proteção de vítimas, adoção, mudança de gênero ou erros registrais.
Em regra, exigia-se processo judicial e demonstração concreta de interesse legítimo. Esse modelo refletia uma visão mais rígida do nome civil, compreendido prioritariamente como instrumento de estabilidade registral e segurança jurídica.
Com a entrada em vigor da Lei nº. 14.382/2022, o artigo 56 da Lei nº. 6.015/1973 foi alterado para admitir a mudança imotivada do prenome pela via extrajudicial. Assim, qualquer pessoa plenamente capaz pode comparecer ao cartório de registro civil e requerer a alteração de seu nome sem precisar explicar as razões do pedido.
Trata-se de importante avanço no reconhecimento da autonomia da vontade e dos direitos da personalidade, especialmente da dignidade da pessoa humana, princípio fundamental previsto na Constituição Federal.
A nova legislação busca reconhecer que o nome possui dimensão profundamente pessoal e psicológica. Muitas pessoas convivem com prenomes que lhes causam desconforto, constrangimento ou simples incompatibilidade com sua identidade social.
Em outros casos, o indivíduo apenas deseja adequar o nome à forma como é conhecido no meio familiar, profissional ou afetivo. Permitir a alteração sem burocracia excessiva representa medida de valorização da liberdade individual e da autodeterminação.
Todavia, a flexibilização promovida pela lei não significa ausência de controle jurídico. A alteração imotivada pela via administrativa somente pode ocorrer uma vez. Caso a pessoa deseje nova mudança posteriormente, será necessária apreciação judicial.
Além disso, o cartório comunica a alteração aos órgãos competentes, preservando o histórico registral do cidadão. Dessa forma, evita-se a utilização fraudulenta da mudança de nome para ocultação de identidade, fuga de obrigações civis ou prática de ilícitos.
Outro aspecto relevante é que o nome anterior permanece vinculado aos registros públicos internos, garantindo segurança nas relações jurídicas pretéritas. Contratos, processos judiciais, obrigações tributárias e demais vínculos continuam preservados, assegurando equilíbrio entre a liberdade individual e a proteção da confiança social. O objetivo é harmonizar dois valores igualmente importantes: a autonomia da pessoa e a segurança jurídica.
A mudança legislativa acompanha uma tendência contemporânea de fortalecimento dos direitos da personalidade no Direito Civil brasileiro. O ordenamento jurídico moderno passou a conferir maior importância à proteção da identidade pessoal, da imagem, e da privacidade.
Nesse contexto, o nome deixa de ser visto apenas como dado burocrático e passa a ser compreendido também como expressão da individualidade humana.