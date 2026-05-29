Quer trocar de nome legalmente? Conheça essa possibilidade

Antes da alteração legislativa, a mudança do prenome era cercada de limitações. A Lei de Registros Públicos previa hipóteses específicas para modificação, como situações de exposição ao ridículo, uso consolidado de apelido público notório, proteção de vítimas, adoção, mudança de gênero ou erros registrais.





Em regra, exigia-se processo judicial e demonstração concreta de interesse legítimo. Esse modelo refletia uma visão mais rígida do nome civil, compreendido prioritariamente como instrumento de estabilidade registral e segurança jurídica.





Com a entrada em vigor da Lei nº. 14.382/2022, o artigo 56 da Lei nº. 6.015/1973 foi alterado para admitir a mudança imotivada do prenome pela via extrajudicial. Assim, qualquer pessoa plenamente capaz pode comparecer ao cartório de registro civil e requerer a alteração de seu nome sem precisar explicar as razões do pedido.





Trata-se de importante avanço no reconhecimento da autonomia da vontade e dos direitos da personalidade, especialmente da dignidade da pessoa humana, princípio fundamental previsto na Constituição Federal.





A nova legislação busca reconhecer que o nome possui dimensão profundamente pessoal e psicológica. Muitas pessoas convivem com prenomes que lhes causam desconforto, constrangimento ou simples incompatibilidade com sua identidade social.





Em outros casos, o indivíduo apenas deseja adequar o nome à forma como é conhecido no meio familiar, profissional ou afetivo. Permitir a alteração sem burocracia excessiva representa medida de valorização da liberdade individual e da autodeterminação.





Todavia, a flexibilização promovida pela lei não significa ausência de controle jurídico. A alteração imotivada pela via administrativa somente pode ocorrer uma vez. Caso a pessoa deseje nova mudança posteriormente, será necessária apreciação judicial.