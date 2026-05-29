Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • Artigos
  • Quer trocar de nome legalmente? Conheça essa possibilidade
Felipe Gomes Manhães

Artigo de Opinião

É advogado; procurador do Instituto Brasileiro de Estudo e Defesa do Consumidor; membro da Comissão Especial de Defesa do Consumidor do Conselho Federal da OAB
Felipe Gomes Manhães

Quer trocar de nome legalmente? Conheça essa possibilidade

A nova legislação busca reconhecer que o nome possui dimensão profundamente pessoal e psicológica
Felipe Gomes Manhães
É advogado; procurador do Instituto Brasileiro de Estudo e Defesa do Consumidor; membro da Comissão Especial de Defesa do Consumidor do Conselho Federal da OAB

Publicado em 29 de Maio de 2026 às 10:00

Publicado em 

29 mai 2026 às 10:00

O nome civil é um dos principais elementos de identificação da pessoa natural. Ele acompanha o indivíduo desde o nascimento, permitindo sua individualização perante a sociedade, o Estado e as relações jurídicas. 


Tradicionalmente, o ordenamento jurídico brasileiro adotava o princípio da relativa imutabilidade do nome, segundo o qual alterações somente eram admitidas em hipóteses excepcionais e mediante justificativa plausível. 


Entretanto, com a promulgação da Lei nº. 14.382/2022, o sistema jurídico brasileiro passou por significativa transformação ao permitir que qualquer pessoa maior de 18 anos possa alterar seu prenome diretamente em cartório, independentemente de justificativa e sem necessidade de autorização judicial.

Veja Também 

Passos de Anchieta acontece em junho e inscrições já podem ser feitas

Os passos de Anchieta: rota histórica e religiosa de potencial turístico surpreendente

Nota fiscal: ICMS embutido nos produtos é cobrado e declarado, mas em alguns casos não foi pago

O peso dos impostos no Brasil e o direito de refletir

Hélio da Silva Souza, de 58 anos, seu filho Gean de Castro Souza, 39 anos, e seu genro, Ruan Carlos da Silva Ribeiro. Vítimas da chacina em Flexal II, Cariacica

Chacina em Flexal II: luto, sangue e o fracasso do Estado

Antes da alteração legislativa, a mudança do prenome era cercada de limitações. A Lei de Registros Públicos previa hipóteses específicas para modificação, como situações de exposição ao ridículo, uso consolidado de apelido público notório, proteção de vítimas, adoção, mudança de gênero ou erros registrais. 


Em regra, exigia-se processo judicial e demonstração concreta de interesse legítimo. Esse modelo refletia uma visão mais rígida do nome civil, compreendido prioritariamente como instrumento de estabilidade registral e segurança jurídica.


Com a entrada em vigor da Lei nº. 14.382/2022, o artigo 56 da Lei nº. 6.015/1973 foi alterado para admitir a mudança imotivada do prenome pela via extrajudicial. Assim, qualquer pessoa plenamente capaz pode comparecer ao cartório de registro civil e requerer a alteração de seu nome sem precisar explicar as razões do pedido. 


Trata-se de importante avanço no reconhecimento da autonomia da vontade e dos direitos da personalidade, especialmente da dignidade da pessoa humana, princípio fundamental previsto na Constituição Federal.


A nova legislação busca reconhecer que o nome possui dimensão profundamente pessoal e psicológica. Muitas pessoas convivem com prenomes que lhes causam desconforto, constrangimento ou simples incompatibilidade com sua identidade social. 


Em outros casos, o indivíduo apenas deseja adequar o nome à forma como é conhecido no meio familiar, profissional ou afetivo. Permitir a alteração sem burocracia excessiva representa medida de valorização da liberdade individual e da autodeterminação.


Todavia, a flexibilização promovida pela lei não significa ausência de controle jurídico. A alteração imotivada pela via administrativa somente pode ocorrer uma vez. Caso a pessoa deseje nova mudança posteriormente, será necessária apreciação judicial. 

CertidÃ£o de Nascimento
Certidão de Nascimento Marcello Casal Jr./Agência Brasil

Além disso, o cartório comunica a alteração aos órgãos competentes, preservando o histórico registral do cidadão. Dessa forma, evita-se a utilização fraudulenta da mudança de nome para ocultação de identidade, fuga de obrigações civis ou prática de ilícitos.


Outro aspecto relevante é que o nome anterior permanece vinculado aos registros públicos internos, garantindo segurança nas relações jurídicas pretéritas. Contratos, processos judiciais, obrigações tributárias e demais vínculos continuam preservados, assegurando equilíbrio entre a liberdade individual e a proteção da confiança social. O objetivo é harmonizar dois valores igualmente importantes: a autonomia da pessoa e a segurança jurídica.


A mudança legislativa acompanha uma tendência contemporânea de fortalecimento dos direitos da personalidade no Direito Civil brasileiro. O ordenamento jurídico moderno passou a conferir maior importância à proteção da identidade pessoal, da imagem, e da privacidade.


Nesse contexto, o nome deixa de ser visto apenas como dado burocrático e passa a ser compreendido também como expressão da individualidade humana.

Tópicos Relacionados

Justiça Cartório
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados