Os passos de Anchieta: rota histórica e religiosa de potencial turístico surpreendente

No dia 12 de abril de 2026, na Festa da Penha, terceira maior festa mariana do Brasil, no trajeto de 14 km da Catedral Metropolitana de Vitória à Prainha, aconteceu a tradicional Romaria dos Homens reunindo 1,2 milhão de fiéis; uma das maiores manifestações de fé do Brasil.
De 4 a 7 de junho de 2026, acontecerá a 27ªedição da caminhada organizada pela Abapa (Associação Brasileira dos Amigos dos Passos de Anchieta). Refaz os 100 km do trajeto percorrido pelo Padre José de Anchieta entre Vitória, Vila Velha, Guarapari e Anchieta, durante o feriado de Corpus Christi, saindo da Catedral Metropolitana de Vitória até o Santuário Nacional de São José de Anchieta. A Abapa faz uma previsão entre 3000 a 5000 participantes.
Segundo o monge Marcelo Barros:
Até hoje há locais nos quais ainda se ornamentam as ruas com enfeites de flores e tapetes pintados artisticamente para a procissão, em algumas capitais, a procissão pelas ruas foi substituída por uma grande concentração de católicos em algum estádio ou ginásio de esportes, onde o bispo ou pároco celebra a eucaristia. Iniciada em 1264 quando o papa Urbano IV mandou que toda a Igreja celebrasse esse dia para adorar a presença real de Jesus na eucaristia.
Na época, a compreensão da missa na Igreja Católica insistia na repetição do sacrifício de Jesus no Calvário, oferecido ao Pai pela salvação do mundo. A devoção eucarística consistia em adorar a hóstia consagrada como sendo a presença quase física do próprio Jesus. Atualmente, vivemos em outra época e temos outra cultura. Já há mais de 60 anos, o Concílio Vaticano II nos ensinou que a eucaristia não existe em primeiro lugar para a gente adorar o Cristo (podemos sim adorar, é claro) mas o mais importante é nos unir a ele (comungar) em uma comunhão que é comunitária e significa partilha de vida e de missão”.
Para o Turismo Religioso Capixaba, a caminhada Os Passos de Anchieta proporciona ao peregrino e à peregrina, natural ou visitante, momentos únicos de uma experiência com Deus, que caminha com seu povo, além de apreciarem todas as belezas do litoral capixaba, sua culinária e sua cultura, com a certeza de que sempre poderão voltar e serem bem acolhidos e acolhidas.