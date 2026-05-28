Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • Artigos
  • Os passos de Anchieta: rota histórica e religiosa de potencial turístico surpreendente
Emerson Sbardelotti

Artigo de Opinião

É turismólogo e doutor em Teologia pela PUC-SP. Faz parte da Rede Colaborativa Turismólogos Capixabas em Ação
Emerson Sbardelotti

Os passos de Anchieta: rota histórica e religiosa de potencial turístico surpreendente

Uma rota perene, que pode ser conhecida e percorrida a qualquer época do ano, por qualquer trecho do percurso
Emerson Sbardelotti
É turismólogo e doutor em Teologia pela PUC-SP. Faz parte da Rede Colaborativa Turismólogos Capixabas em Ação

Publicado em 28 de Maio de 2026 às 16:07

Publicado em 

28 mai 2026 às 16:07
O Turismo Religioso é um segmento que envolve o deslocamento de pessoas motivadas pela fé, devoção ou espiritualidade. As viagens incluem peregrinações, romarias, visitas a santuários e templos e a participação em grandes celebrações sagradas.

A atividade movimenta a economia, e o Espírito Santo possui uma forte vocação para esse tipo de turismo atraindo milhares de pessoas todos os anos que visitam o Convento da Penha, o Santuário Nacional de São José de Anchieta, o Mosteiro Zen Morro da Vargem, entre outros locais.

No dia 12 de abril de 2026, na Festa da Penha, terceira maior festa mariana do Brasil, no trajeto de 14 km da Catedral Metropolitana de Vitória à Prainha, aconteceu a tradicional Romaria dos Homens reunindo 1,2 milhão de fiéis; uma das maiores manifestações de fé do Brasil.

Veja Também 

Imagem de destaque

Corredora PCD se emociona após percorrer 60 km nos “Passos de Anchieta”

Imagem de destaque

Participantes do Passos de Anchieta saem de Vitória rumo ao Sul do ES

Imagem de destaque

Passos de Anchieta: conheça o trajeto pelos pontos turísticos

Outra peregrinação que atrai pessoas de todo o Espírito Santo, de outros estados e de fora do Brasil, é a caminhada “Os Passos de Anchieta” – uma rota histórica e religiosa que possui o mesmo potencial do Caminho de Santiago de Compostela, na Espanha. 

Quarto maior roteiro de peregrinação do mundo (junto aos de Roma, Jerusalém, Santiago de Compostela) e o primeiro do Brasil. Uma rota perene, que pode ser conhecida e percorrida a qualquer época do ano, por qualquer trecho do percurso.

De 4 a 7 de junho de 2026, acontecerá a 27ªedição da caminhada organizada pela Abapa (Associação Brasileira dos Amigos dos Passos de Anchieta). Refaz os 100 km do trajeto percorrido pelo Padre José de Anchieta entre Vitória, Vila Velha, Guarapari e Anchieta, durante o feriado de Corpus Christi, saindo da Catedral Metropolitana de Vitória até o Santuário Nacional de São José de Anchieta. A Abapa faz uma previsão entre 3000 a 5000 participantes.

Segundo o monge Marcelo Barros: 

“Na quinta-feira, 04/06/2026, a Igreja Católica Apostólica Romana celebra a Festa do Corpo e Sangue de Cristo. Muita gente conhece essa festa pela expressão latina Corpus Christi ou pelo modo como a tradição portuguesa espalhou pelo Brasil: festa do Corpo de Deus.
Passos de Anchieta acontece em junho e inscrições já podem ser feitas
Passos de Anchieta  Divulgação \ Prefeitura de Anchieta

Até hoje há locais nos quais ainda se ornamentam as ruas com enfeites de flores e tapetes pintados artisticamente para a procissão, em algumas capitais, a procissão pelas ruas foi substituída por uma grande concentração de católicos em algum estádio ou ginásio de esportes, onde o bispo ou pároco celebra a eucaristia. Iniciada em 1264 quando o papa Urbano IV mandou que toda a Igreja celebrasse esse dia para adorar a presença real de Jesus na eucaristia.

Na época, a compreensão da missa na Igreja Católica insistia na repetição do sacrifício de Jesus no Calvário, oferecido ao Pai pela salvação do mundo. A devoção eucarística consistia em adorar a hóstia consagrada como sendo a presença quase física do próprio Jesus. Atualmente, vivemos em outra época e temos outra cultura. Já há mais de 60 anos, o Concílio Vaticano II nos ensinou que a eucaristia não existe em primeiro lugar para a gente adorar o Cristo (podemos sim adorar, é claro) mas o mais importante é nos unir a ele (comungar) em uma comunhão que é comunitária e significa partilha de vida e de missão”.

Para o Turismo Religioso Capixaba, a caminhada Os Passos de Anchieta proporciona ao peregrino e à peregrina, natural ou visitante, momentos únicos de uma experiência com Deus, que caminha com seu povo, além de apreciarem todas as belezas do litoral capixaba, sua culinária e sua cultura, com a certeza de que sempre poderão voltar e serem bem acolhidos e acolhidas.

Tópicos Relacionados

Anchieta josé anchieta
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados