Os passos de Anchieta: rota histórica e religiosa de potencial turístico surpreendente

Outra peregrinação que atrai pessoas de todo o Espírito Santo, de outros estados e de fora do Brasil, é a caminhada “Os Passos de Anchieta” – uma rota histórica e religiosa que possui o mesmo potencial do Caminho de Santiago de Compostela, na Espanha.





Quarto maior roteiro de peregrinação do mundo (junto aos de Roma, Jerusalém, Santiago de Compostela) e o primeiro do Brasil. Uma rota perene, que pode ser conhecida e percorrida a qualquer época do ano, por qualquer trecho do percurso.



De 4 a 7 de junho de 2026, acontecerá a 27ªedição da caminhada organizada pela Abapa (Associação Brasileira dos Amigos dos Passos de Anchieta). Refaz os 100 km do trajeto percorrido pelo Padre José de Anchieta entre Vitória, Vila Velha, Guarapari e Anchieta, durante o feriado de Corpus Christi, saindo da Catedral Metropolitana de Vitória até o Santuário Nacional de São José de Anchieta. A Abapa faz uma previsão entre 3000 a 5000 participantes.



Segundo o monge Marcelo Barros:





“Na quinta-feira, 04/06/2026, a Igreja Católica Apostólica Romana celebra a Festa do Corpo e Sangue de Cristo. Muita gente conhece essa festa pela expressão latina Corpus Christi ou pelo modo como a tradição portuguesa espalhou pelo Brasil: festa do Corpo de Deus.

