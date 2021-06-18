Passos de Anchieta: conheça o trajeto pelos pontos turísticos

Igreja Matriz de Anchieta

Ponto turístico religioso dos mais famosos do Espírito Santo, a Catedral de Vitória, localizada na Cidade Alta, no Centro, é também o ponto de partida de parte da programação da Festa da Penha, outro evento religioso que movimenta o Estado. É ponto de partida dos Passos de Anchieta, todos os anos, e local que atrai turistas e moradores da região para fotos, vídeos e apreciação. Restaurada em 2015, conta com seus elementos praticamente originais em sua totalidade e encanta pelo estilo neogótico.

É atual sede do Executivo capixaba. Como a Catedral, também é localizado na Cidade Alta e aberto para visitação, inclusive, guiada. Também possui espaço para exposições permanentes e itinerantes e é abrigo para a maior parte das solenidades de todas as cerimônias do governo do Espírito Santo. Inicialmente era usado como um colégio jesuíta e foi construído por padres no Século XVI. Abriga o túmulo simbólico do padre José de Anchieta (por isso o nome do palácio), responsável por introduzir o cristianismo no Brasil.

O primeiro pilar da Terceira Ponte foi concretado em 1978, durante o mandato de Élcio Álvares no Governo do Estado, e concluída em 89, no governo Max Mauro. A edificação é a mais simbólica das conexões entre a capital Vitória e Vila Velha, cidade vizinha considerada berço da colonização do Espírito Santo. De lá, é possível ver toda a baía de Vitória, além do Morro do Moreno, Convento da Penha e praias dos dois municípios.

O sítio histórico da Prainha é considerado o primeiro local em que os colonizadores do Espírito Santo pisaram quando desembarcaram do alto-mar. O local possui as mais variadas construções históricas, indo de igreja até casarões que viraram museus, além da tradicional vila de pescadores. É também ponto de entrada para o 38° Batalhão de Infantaria e tem vista para a baía de Vila Velha e Vitória. Em determinadas épocas do ano, sedia eventos de grande porte, como as missas da Festa da Penha e outros eventos culturais.

Patrimônio artístico e arquitetônico do Espírito Santo, o Convento da Penha, na Prainha, foi fundado pelo frei Pedro Palácios, que se radicou no Estado em 1558, trazendo com ele o painel de Nossa Senhora das Alegrias, inicialmente abrigado por uma gruta de pedra, que fica no início da Ladeira da Penitência. Com visitação aberta para turistas e moradores, o local é um dos mais requisitados para quem conhece Vila Velha, já que remonta ao descobrimento do Estado e possui uma das mais belas paisagens do Espírito Santo.

É ponto turístico capixaba para quem gosta de aventura! Localizado na Praia da Costa, possui opções de trilhas e estradas para os visitantes que realmente são aventureiros e espaço para contemplação da vista no alto do morro, que tem olhar privilegiado para toda Vila Velha e Vitória. É muito frequentado por praticantes de mountain bike e atletas, mas também comporta aquele passeio em família ou com amigos no fim de semana, quando fica mais requisitado.

As praias de Vila Velha são algumas das mais buscadas pelos banhistas na Grande Vitória, sendo as preferidas: Praia da Costa, Itapoã, Itaparica e Curva da Sereia, além dos paraísos secretos Praia do Bananal e Praia Secreta. Esses dois últimos, apesar de levemente mais afastados, valem a visita mesmo para quem está na rota dos Passos de Anchieta, já que a paisagem é, realmente, apaixonante.

Setiba é uma das alternativas mais famosas às praias de Guarapari, quando estão lotadas, mas é também um dos pontos que fazem parte do trajeto tradicional dos Passos de Anchieta. Pela praia, ainda é possível ter acesso ao Parque Paulo César Vinha, que é outro local paradisíaco a ser explorado pelos que estão indo rumo a Anchieta. O parque possui uma área de preservação gigantesca, com riqueza de biodiversidade, e é muito buscado até por noivos, aniversariantes e famílias que querem fazer ensaio de fotos pelo visual paradisíaco.

É uma das localidades do Espírito Santo mais tradicionais quando pensamos em vila de pescadores. Há mais de 60 anos, é principal ponto físico de sustento de dezenas de famílias que dependem da pesca para viver. Possui centenas de embarcações e um centro comercial bastante forte no segmento e é, também, bastante procurado por turistas e moradores que querem conhecer mais da prática pesqueira e até experimentar um dia de aventura no mar. Também vale a visita para ver de perto um pouco mais da história da evolução pesqueira do Estado.