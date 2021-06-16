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Turismo

Farol Santa Luzia, em Vila Velha, é fechado para obra de restauro

Ponto turístico histórico do Espírito Santo, que está à beira de completar 150 anos desde sua inauguração, passará por revitalização
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 jun 2021 às 11:23

Publicado em 16 de Junho de 2021 às 11:23

A frente do Farol Santa Luzia, em Vila Velha
A frente do Farol Santa Luzia, em Vila Velha Crédito: PMVV/Reprodução
O Farol Santa Luzia, um dos principais pontos turísticos históricos de Vila Velha, será fechado a partir desta quarta-feira (16), por determinação da Capitania dos Portos do Espírito Santo. O local receberá obras de restauro por três meses.
Segundo a Prefeitura de Vila Velha, as obras envolvem revitalização do farol, propriamente dito, tratamento e pintura do canhão e da âncora, reparo da calçada no entorno do local, alteração dos padrões de energia do ponto turístico, instalação de armários nos banheiros, revitalização da Sala da Memória, instalação de dois binóculos para observação e visitação e substituição dos nós de marinheiros. 
O espaço, que está à beira de completar 150 anos desde sua inauguração, deve ficar fechado para as reformas de 15 de junho a 6 de setembro. A reabertura está programada para acontecer no dia 7 de setembro deste ano.

Farol de Santa Luzia

O FAROL

Construído em 1871, o farol foi construído em Glasgow, na Escócia, e contou com mão de obra trazida do Rio de Janeiro para ser instalado em Vila Velha. O farol emitia, conforme publicações da Prefeitura Municipal de Vila Velha, em 1973, sinal luminoso projetado por espelhos e visível a 17 milhas.
As embarcações, ao avistarem o farol, podem se aproximar, ou adentrar a bacia de Vitória, tomando os devidos cuidados. A construção foi tombada em 1986.
O terreno onde está situado o Farol de Santa Luzia foi doado à União em 1913 e posteriormente entregue à Marinha do Brasil, atual responsável pela área. Após passar 10 anos fechado para visitação, ele reabriu as portas no ano passado. Para receber o público, passou por reparos e pintura.
*Com informações da Prefeitura de Vila Velha

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