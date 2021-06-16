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Turismo

Cariacica ganha monumento turístico em comemoração aos 131 anos

Outras quatro esculturas serão instaladas em mais pontos do município

Publicado em 16 de Junho de 2021 às 11:13

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 jun 2021 às 11:13
Monumento
Monumento "Cariacica Nos Trilhos", localizado em frente à sede da Prefeitura, em Alto Lage, e pode ser visto por quem passa pela BR-262 Crédito: Claudio Postay/Prefeitura de Cariacica
Cariacica completa 131 anos neste mês de junho e ganhou um monumento para sua comemoração. Chamada "Cariacica nos Trilhos", a escultura em metal foi instalada na última segunda-feira (14), em frente à sede da Prefeitura, em Alto Lage.
O letreiro traz o nome da cidade em cima de trilhos, como se estivesse em uma linha férrea, e pode ser visto por quem passa pela BR-262. Segundo o secretário de Serviços da cidade, Marcos Aranda, a ideia é representar tanto a importância das linhas férreas para o desenvolvimento do município, quanto simbolizar que Cariacica está em uma nova fase.
“Por meio das linhas férreas veio o desenvolvimento para Cariacica. O monumento simboliza isso e é um presente para os moradores”, disse Aranda. A ideia do projeto foi executada pela arquiteta da Semserv Pricilla Lopes.
Monumento
Monumento "Cariacica Nos Trilhos", localizado em frente à sede da Prefeitura, em Alto Lage, e pode ser visto por quem passa pela BR-262 Crédito: Claudio Postay/Prefeitura de Cariacica
A cerimônia de entrega aconteceu com a presença do prefeito Euclério Sampaio, secretariado da Prefeitura de Cariacica, munícipes e lideranças comunitárias. Outros quatro monumentos serão instalados em mais pontos do município.
*Com informações da Prefeitura de Cariacica

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