Cariacica ganha monumento turístico em comemoração aos 131 anos

Monumento "Cariacica Nos Trilhos", localizado em frente à sede da Prefeitura, em Alto Lage, e pode ser visto por quem passa pela BR-262 Crédito: Claudio Postay/Prefeitura de Cariacica

Cariacica completa 131 anos neste mês de junho e ganhou um monumento para sua comemoração. Chamada "Cariacica nos Trilhos", a escultura em metal foi instalada na última segunda-feira (14), em frente à sede da Prefeitura, em Alto Lage.

O letreiro traz o nome da cidade em cima de trilhos, como se estivesse em uma linha férrea, e pode ser visto por quem passa pela BR-262. Segundo o secretário de Serviços da cidade, Marcos Aranda, a ideia é representar tanto a importância das linhas férreas para o desenvolvimento do município, quanto simbolizar que Cariacica está em uma nova fase.

“Por meio das linhas férreas veio o desenvolvimento para Cariacica. O monumento simboliza isso e é um presente para os moradores”, disse Aranda. A ideia do projeto foi executada pela arquiteta da Semserv Pricilla Lopes.

Monumento "Cariacica Nos Trilhos", localizado em frente à sede da Prefeitura, em Alto Lage, e pode ser visto por quem passa pela BR-262 Crédito: Claudio Postay/Prefeitura de Cariacica

A cerimônia de entrega aconteceu com a presença do prefeito Euclério Sampaio, secretariado da Prefeitura de Cariacica, munícipes e lideranças comunitárias. Outros quatro monumentos serão instalados em mais pontos do município.