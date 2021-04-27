Com Arthur no BBB 21, Conduru entra no "mapa" e até recebe reformas

Já famosa em todo o país por conta da participação de Arthur Picoli no "Big Brother Brasil 21", Conduru, distrito de Cachoeiro de Itapemirim que fica a cerca de 170 km de Vitória, também caiu nas graças dos capixabas. Chamada carinhosamente pelos moradores de "capital secreta de Cachoeiro", a localidade - onde o brother nasceu e que conta com aproximadamente 4,1 mil habitantes - foi destaque em vários jornais, portais de internet e canais de televisão.
Aproveitando as últimas semanas do "BBB", fizemos um registro (em vídeo, que é mais legal!) contando um pouco da história de Conduru. Você sabia que a tradicional praça Manoel Simão da Rocha, ponto de encontro dos moradores, está sendo modernizada? Veja essas e outras curiosidades!