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Com Arthur no BBB 21, Conduru entra no "mapa" e até recebe reformas

Com cerca de  4,1 mil habitantes, distrito ganhou fama após ser citado em reality show. Conheça um pouco mais da localidade

Publicado em 27 de Abril de 2021 às 15:00

Gustavo Cheluje

Gustavo Cheluje

Publicado em 

27 abr 2021 às 15:00
Centro de Con
Centro de Conduru: distrito de Cachoeiro ganhou fama por ser "casa" de Arthur Picoli, do "BBB 21" Crédito: Google Maps
Já famosa em todo o país por conta da participação de Arthur Picoli no "Big Brother Brasil 21", Conduru, distrito de Cachoeiro de Itapemirim que fica a cerca de 170 km de Vitória, também caiu nas graças dos capixabas. Chamada carinhosamente pelos moradores de "capital secreta de Cachoeiro", a localidade - onde o brother nasceu e que conta com aproximadamente 4,1 mil habitantes - foi destaque em vários jornais, portais de internet e canais de televisão.
Aproveitando as últimas semanas do "BBB", fizemos um registro (em vídeo, que é mais legal!) contando um pouco da história de Conduru. Você sabia que a tradicional praça Manoel Simão da Rocha, ponto de encontro dos moradores, está sendo modernizada? Veja essas e outras curiosidades!

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