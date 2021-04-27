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Patrimônio de Conduru? Arthur, do BBB, aparece até no mapa do Google

O crossfiteiro revelou que aparece nas imagens do "Street View" quando se passa pela igreja do distrito de Cachoeiro de Itapemirim

Publicado em 27 de Abril de 2021 às 10:02

Isabella Arruda

Isabella Arruda

Publicado em 

27 abr 2021 às 10:02
Arthur Picolli, do BBB 21, aparece em frente a Igreja Católica de Conduru, em Cachoeiro, em imagem do Google Street View
Arthur Picolli, do BBB 21, aparece em frente a Igreja Católica de Conduru, em Cachoeiro, em imagem do Google Street View Crédito: Google
De Conduru para o mundo! Arthur Picolli foi descoberto pelo Google antes mesmo de Boninho. O capixaba, que disputa o prêmio do BBB 21, é praticamente um patrimônio de Conduru, distrito de Cachoeiro de Itapemirim. Brincadeiras à parte, o brother revelou nesta segunda-feira (26) que aparece em imagens das ruas do bairro no Google.
Em conversa com Gilberto, ele disse que basta usar a ferramenta do Google para vê-lo na cidade. "Você vai naquele Street View, não tem? Eu estou sentado na frente da igreja", explicou.
A reportagem foi conferir e é real a colocação do capixaba. Arthur foi flagrado pelo Google Street View em março de 2012.
Arthur Picolli, do BBB 21, aparece em frente a Igreja Católica de Conduru, em Cachoeiro, em imagem do Google Street View
Arthur Picolli em frente à Igreja Católica de Conduru, em Cachoeiro, em imagem do Google Street View Crédito: Google
Apesar do momento de descontração, o capixaba de Conduru está no 15º paredão do programa, a ser decidido nesta terça-feira (27), contra Camilla de Lucas e Pocah. Pesquisas mostram que a disputa maior acontece entre o crossfiteiro e a influencer. 
Aapós momentos em que beirou o cancelamento, tem sido aclamado pelo público. Entre escolhas consideradas erradas pelo público – especialmente uma parceria com Projota, um dos que são tidos como vilões da edição – e um relacionamento conflituoso com Carla Diaz, em que chegou a ser acusado nas redes sociais de ser machista, o crossfiteiro viu sua popularidade despencar. Apesar disso, esperto, com a saída de Projota e Carla, Arthur "mudou de rumo" no reality, tomando uma postura mais leve e divertida.
Arthur Picolli, do BBB 21, aparece em frente a Igreja Católica de Conduru, em Cachoeiro, em imagem do Google Street View
Arthur Picolli em frente a Igreja Católica de Conduru, em imagem do Google Street View Crédito: Google
Atualmente no paredão, formado na noite deste domingo (25), após a eliminação de Viih Tube, o capixaba segue preocupado com o rumo na casa. Ele levou a pior na votação aberta feita pela casa, tendo recebido três votos. Por disputar a permanência com duas sisters do 'Camarote', Picoli mencionou que acredita que não resistirá e que este pode ser seu fim no programa.

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