"Dessa vez, vou orar para ele chegar na final", diz mãe de Arcrebiano sobre 'No Limite'

O ex-BBB Arcrebiano, confirmado para o 'No Limite', e a mãe, Ana Araújo, a Arcrebimãe Crédito: Reprodução/Instagram @anaaraujjo0

Ao receber a notícia por meio da assessoria de imprensa do filho, Ana não acreditou. Segundo ela, é difícil imaginar todos os desafios que ele passará no programa, principalmente em se tratando de passar fome.

"Ele fica super estressado, não aguento ver o Bil com fome. Ainda não estou acreditando, até me perguntei: 'é o meu filho mesmo?'. Geralmente, ele gosta de comer coisas light, como trabalha como modelo e com crossfit, come bastante verdura, além do que ele ama de todos os dias, que é omelete. Na casa dele, não tem arroz nem macarrão. Eu achei incrível, mas ele é grande e forte e vai ganhar", disse.

O capixaba Arcrebiano e a mãe, Ana Araújo Crédito: Arquivo pessoal

A "Arcrebimãe", como é carinhosamente chamada pelo público, contou que o filho gosta de desafio e que não tem frescura, mas passava longe de comidas mais rústicas. "Meu marido gosta muito de buchada de bode e sarapatel de porco, por exemplo, pelas origens nordestinas. Bil sempre perguntava como que a gente conseguia comer isso. Fico imaginando como ele vai comer coisa ainda pior, como olho de cabra. Eu não sei como ele vai encarar, mas estamos super confiantes, demais da conta. É mais um degrau para ele subir", comemorou.

Nas redes sociais, a escalação foi divulgada também pelo perfil do modelo no Instagram. "Uma nova jornada vai começar! Vamos reunir a torcida #TeamBil e mandar muita energia positiva, porque ele vai precisar. Contamos com cada um de vocês novamente", dizia o post.

TORCIDA NO BBB 21

Depois da participação do Bil no BBB 21, após relacionamento com a ex-sister Karol Conká, que fez com que Ana Araújo torcesse pela saída do filho do reality show, a mãe do capixaba conta que a torcida hoje é pela paraibana Juliette. "Estou feliz mesmo sem meu filho lá, quem está na casa merece estar, são merecedores. Meu pódio é formado pela Ju, Gil e Camilla", contou.

Questionada sobre Juliette ter chances de virar nora, a mãe de Arcrebiano comenta que esta é uma decisão dos dois, mas que acredita que serão, no mínimo, bons amigos. "Não posso responder por eles. As pessoas falam muito, querem muito os dois juntos. Ele não vai estar lá na final, por conta do 'No Limite', e ela provavelmente vai se perguntar onde está o Bil, já que ela sempre chama o nome dele. Ele já deixou claro que ele quer uma amizade muito boa, pelo menos e o resto eu não sei. De todo modo, que vença o melhor. O finalista mais esperado por mim agora é o meu filho", finalizou.

NO LIMITE