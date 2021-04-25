Capixaba Arcrebiano é confirmado no elenco de "No Limite"; confira nomes

Arcrebiano, de Vila Velha, vai participar de nova edição do "No Limite" Crédito: Gshow/ Divulgação

Arcrebiano Araújo, o Bil, que participou da atual edição do reality, está confirmado no programa de resistência. Além dele, outro capixaba bonitão, o ex-brother André Martinelli, modelo e influenciador digital, também foi anunciado pela Globo para compor o programa. A Globo começou a divulgar na tarde deste domingo (25) os nomes dos participantes da nova edição do programa "No Limite" , que estreia no dia 11 de maio, após o "BBB 21" , que termina no próximo dia 4. O elenco será formado apenas por ex-BBBs. O canela-verde, o Bil, que participou da atual edição do reality, está confirmado no programa de resistência. Além dele, outro capixaba bonitão, o ex-brother, modelo e influenciador digital, também foi anunciado pela Globo para compor o programa.

O educador físico é de Vila Velha , tem 29 anos e trabalha como modelo e instrutor de crossfit. Segundo eliminado do "BBB 21", Bil marcou sua participação na casa também pelo seu envolvimento com Karol Conká. A cantora foi a participante eliminada com a maior taxa de rejeição do reality.

A escalação foi divulgada também pelo perfil do modelo no Instagram. "Uma nova jornada vai começar! Vamos reunir a torcida #TeamBil e mandar muita energia positiva, porque ele vai precisar. Contamos com cada um de vocês novamente", dizia o post.

Os nomes dos participantes do "No Limite" estão sendo divulgados aos poucos, ao longo da programação da Globo. A primeira participante revelada foi Paula Amorim, ex-jogadora de vôlei que terminou o "BBB 18" em quarto lugar. Durante a estadia na casa, ela engatou um romance com o brother Breno durante sua passagem pelo programa. Hoje os dois são casados, e a mineira de 32 anos trabalha como influenciadora digital e empresária.

Também foram confirmados os nomes do paulistano Marco Aurelio Viegas, músico de 36 anos que foi o 11º eliminado da edição do "BBB 18"; Angélica Ramos, paulistana do "BBB 15", de 39 anos, que atualmente mora na Bélgica e trabalha como influenciadora digital, modelo e atriz; Ariadna Arantes, carioca que foi a primeira eliminada do BBB 11 e que, nos dias atuais, divide-se entre o Rio de Janeiro e a Itália como digital influencer e esteticista; e Gui Napolitano, modelo paulista de 29 anos, considerado um dos galãs do BBB 20, que é proprietário de uma marca de roupas.

Globo anuncia elenco completo de No Limite Crédito: Instagram | @jbboninho

Na sequência, a Globo divulgou em suas redes sociais e no GShow as participações de Carol Peixinho, publicitária e digital influencer baiana, finalista do "BBB 19" que chegou a ser chamada de "planta" pelo público, mas se reinventou e mostrou determinação ao permanecer por mais de 19 horas em uma Prova de Resistência; e Kaysar Dadour, refugiado sírio de 31 anos, vice-campeão do "BBB 18", que marcou a história do BBB como finalista da prova de resistência mais longa de todas as edições: quase 43 horas sem dormir, sem comer e sem ir ao banheiro. Após o reality, Kaysar seguiu carreira como ator, participou do Dança dos Famosos e recentemente se lançou como cantor de funk.

A nona eliminada do BBB19 e Líder três vezes, Elana, também está confirmada no programa. Durante a sua passagem pela casa, fez alianças e trocou muitas farpas com outros brothers. Além dela, Lucas Chumbo, primeiro eliminado do BBB 20, apareceu na lista do reality. Após a participação no BBB, Chumbo conquistou o torneio das ondas gigantes de Nazaré. Com 25 anos e entre as viagens e competições do esporte, o surfista se divide entre a cidade de Saquarema, no Rio de Janeiro, onde nasceu, e Portugal.

"Vocês não imaginam o prazer que é estar de volta". A frase marcou a passagem de Gleici Damasceno no BBB18 vai marcar o retorno da morena aos realities. Da mesma edição, Mahmoud e Jéssica Mueller também foram confirmados. No BBB 18, o sexólogo foi o primeiro Líder da edição e emparedado três vezes. Enquanto isso, a loira, que ficou famosa com o meme "levanta a cabeça, princesa, senão a coroa cai", ficou em 12º lugar.

No time das loiras, temos Íris Stefanelli, do BBB 7. Depois de sair da casa, ela ainda fez uma participação no "Gran Hermano Argentina 4" e começou a trabalhar na TV como repórter e apresentadora na RedeTV!.

Do BBB 4, Boninho trouxe o atleta Marcelo Zulu. Ele, que foi considerado pelo público um dos “vilões” de sua edição, é treinador de atletas do UFC. Por último, a Globo anunciou o capixaba, modelo e influenciador digital, André Martinelli, do BBB 13. Assim, a lista conta com dois capixabas na disputa da volta do primeiro reality show realizado pela Globo.

André Martinelli, do BBB 13, está confirmado no elenco do novo reality Crédito: TV Globo/João Cotta

RESISTÊNCIA

O "No Limite" teve outras edições nos anos de 2001, 2002, 2003 e 2009. O programa coloca um grupo de pessoas em um ambiente inóspito e com recursos limitados. Eles precisam superar uma série de desafios, além de conviverem por vários dias.

A vencedora do primeiro "No Limite", Elaine Cristina Castro de Melo, 55, afirmou que a Xepa do "Big Brother Brasil" sem se compara com a realidade do reality de resistência, com previsão de estreia para 11 de maio.

"Se preparem que o negócio não é fácil não. Eles reclamam da Xepa, não sabem o que é Xepa lá. Andar 25 km em dunas, ficar sem banho, sem escovar dentes, convivendo com pessoas que você nunca viu na vida", diz Melo, que participou do "Altas Horas" na noite deste sábado (24).