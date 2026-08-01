Onde cantar karaokê na Grande Vitória: 7 lugares para conhecer

Reunir os amigos, escolher aquela música que todo mundo sabe de cor e soltar a voz. Para quem gosta de cantar (ou apenas de dar boas risadas assistindo às apresentações), a Grande Vitória oferece diversas casas com karaokê, que combinam música, gastronomia e diversão em uma mesma experiência.





Criado no Japão na década de 1970, o karaokê conquistou o mundo e se tornou um dos programas mais populares para quem busca momentos descontraídos.





No Espírito Santo, não faltam opções para entrar no clima. Entre os destaques está o Pub 426, na Praia do Canto, em Vitória, que promove noites de karaokê às quartas-feiras, a partir das 20h, com entrada gratuita.





Já o Koreokê, realizado na Praia da Costa, em Vila Velha, é voltado especialmente para os fãs da cultura sul-coreana. A proposta mistura karaokê com um repertório repleto de sucessos de K-pop, além de músicas de trilhas de doramas e de artistas coreanos. Os encontros acontecem às sextas-feiras e aos sábados, a partir das 21h30. A entrada é gratuita, e quem quiser cantar durante toda a noite paga uma taxa de R$ 5.