Onde cantar karaokê na Grande Vitória: 7 lugares para conhecer

Reunir os amigos, escolher aquela música que todo mundo sabe de cor e soltar a voz. Para quem gosta de cantar (ou apenas de dar boas risadas assistindo às apresentações), a Grande Vitória oferece diversas casas com karaokê, que combinam música, gastronomia e diversão em uma mesma experiência.
Criado no Japão na década de 1970, o karaokê conquistou o mundo e se tornou um dos programas mais populares para quem busca momentos descontraídos.
No Espírito Santo, não faltam opções para entrar no clima. Entre os destaques está o Pub 426, na Praia do Canto, em Vitória, que promove noites de karaokê às quartas-feiras, a partir das 20h, com entrada gratuita.
Já o Koreokê, realizado na Praia da Costa, em Vila Velha, é voltado especialmente para os fãs da cultura sul-coreana. A proposta mistura karaokê com um repertório repleto de sucessos de K-pop, além de músicas de trilhas de doramas e de artistas coreanos. Os encontros acontecem às sextas-feiras e aos sábados, a partir das 21h30. A entrada é gratuita, e quem quiser cantar durante toda a noite paga uma taxa de R$ 5.
Agora, para quem prefere algo mais exclusivo, em Itapoã, Vila Velha, o Canthe Music Club oferece uma experiência divertida, com mais privacidade. O estabelecimento funciona todos os dias da semana, disponibilizando um espaço reservado para quem quer ir com uma turma acima de 15 pessoas.
Veja abaixo uma lista de lugares com karaokês na Grande Vitória:
Pub 426
- Quando: às quarta-feiras
- Horário: a partir das 20h
- Local: Rua João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória
- Valor: entrada gratuita
- Contato para mais informações: (27) 99837-7080
Som da gente Music Bar
- Quando: de quarta à domingo
- Horário:19h às 02h (quarta, quinta e domingo) / 20h às 03h (sexta, sábado e véspera de feriado)
- Local: Rua Castelo Branco, 855 - Lj 02 - Praia da Costa, Vila Velha
- Valor: entrada R$ 7 / Entrada gratuita nas quinta-feiras
- Contato para mais informações: (27) 99870-3460
Point Music Bar Pub
- Quando: de quarta à domingo
- Horário: a partir das 19h
- Local: Av. Luiz Manoel Velozo, 11, Itaparica, Vila Velha-ES
- Valor: R$ 3 por música
- Contato para mais informações: (27) 2180-0945
Mercearia Liberdade
- Quando: às quarta-feiras
- Horário: 18h às 22h20
- Local: Av. Rio Branco, 528, Santa Lúcia, Vitória
- Valor: R$ 2,99 por música
- Exclusividade do espaço: para mais privacidade, tem a opção de reservar o local por R$1 mil, acomodando até 46 pessoas
- Contato para mais informações: (27) 99248-6303
Santinos Pub
- Quando: de quarta à domingo
- Horário: a partir das 21h
- Local: Rua Castelo Branco, 650, Praia da Costa, Vila Velha
- Valor: entrada gratuita (quarta, quinta e domingo) / R$ 20 homem, entrada gratuita para mulher até às 23h, após R$ 20 (sexta e sábado)
- Contato para mais informações: (27) 99972-4038
Koreakê
- Quando: sexta e sábado
- Horário: 21h30 às 03h30 (sexta) / 21h30 às 04h30 (sábado) - entrada somente até 00h
- Local: Avenida Carlos Lindenberg, 5126, Palanalto, Vila Velha
- Valor: entrada gratuita, taxa de R$ 5 para cantar a noite toda
- Contato para mais informações: (27) 99848-2915
Canthe Music Club
- Quando: funciona a partir de reservas
- Local: Rua Curitiba, 185, Itapuã, Vila Velha
- Valor: R$ 45 (individual, para grupos com no mínimo 15 pessoas)
- Contato para reservas e mais informações: (27) 99766-5952