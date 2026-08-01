Renato Russo: 32 anos após último show no ES, irmã relembra cantor e legado da Legião Urbana

Para milhões de brasileiros, ele é o poeta que deu voz a uma geração. Para Carmen Teresa Manfredini, porém, Renato Russo continua sendo apenas o irmão mais velho. Trinta e dois anos após sua última apresentação no Espírito Santo e às vésperas de três décadas de sua morte, é essa lembrança íntima que ela prefere preservar.





Ao relembrar o cantor, Carmen também revive a última passagem de Renato pelo Espírito Santo. Há 32 anos, ele subia ao palco no Estado pela última vez. A apresentação marcou a despedida da Legião Urbana do público capixaba e ficou gravada na memória dos milhares de fãs que acompanharam uma das bandas mais importantes da história do rock brasileiro.





Naquele momento, o grupo vivia o auge da carreira e arrastava multidões por onde passava. Mais de três décadas depois, as canções continuam ecoando nas plataformas digitais, nas rodas de violão, nos fones de ouvido e, sobretudo, na vida de diferentes gerações que ainda encontram nas letras do compositor respostas para as inquietações da juventude e da vida adulta.





Renato Russo morreu em outubro de 1996, aos 36 anos, vítima de complicações causadas pela Aids. Quase três décadas depois, sua obra permanece atual. O que poderia ter ficado restrito à memória dos anos 1980 e 1990 transformou-se em um legado que atravessou o tempo e continua conquistando novos admiradores.





Para Carmen Teresa Manfredini, irmã caçula do cantor, no entanto, a lembrança vai muito além do artista que entrou para a história da música brasileira. Antes de se tornar Renato Russo, símbolo de uma geração, ele era apenas "Júnior", o irmão com quem dividia a rotina de casa.





A resposta resume a forma como Carmen prefere guardar sua memória: longe dos palcos, dos discos e dos holofotes.





Segundo ela, Renato era profundamente ligado à família. Gostava de passar horas lendo livros, assistindo a filmes e ouvindo música. Reservado e introspectivo em muitos momentos, também surpreendia quem convivia com ele pelo senso de humor.