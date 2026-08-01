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Tati Machado anuncia que espera um menino e revela nome; saiba qual

A gestação marca um novo capítulo na história da apresentadora, que em 2025 perdeu o bebê Rael na 33ª semana de gestação
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 01 de Agosto de 2026 às 10:03

Após anunciar uma nova gravidez no início de junho, Tati Machado, 34, revelou nesta sexta-feira (31) que espera um menino. A apresentadora contou que o bebê se chamará Rafael e compartilhou a novidade ao lado do marido, o diretor de fotografia Bruno Monteiro, em uma publicação nas redes sociais.


Na legenda, ela celebrou o momento com uma mensagem ao filho: "Te amar sem limites, viver uma grande história. Nosso Rafael".


Tati contou que o casal descobriu o sexo do bebê ainda no início da gravidez, mas preferiu adiar o anúncio para família e amigos.


"A gente já sabia desde o comecinho, mas dividir com quem torce por nós é importante demais. Só agradecer e celebrar[...] Sempre que temos a possibilidade de já saber o sexo, assim fazemos. Dessa vez não foi diferente. Estamos felizes com nosso menino", disse em entrevista à Glamour.

Tati Machado revela que espera um menino e anuncia nome do bebê
Tati Machado e Bruno Monteiro esperam um menino. Foto: Reprodução/Instagram @tati

Dias antes do anúncio oficial, a apresentadora já havia descartado a possibilidade de fazer um chá revelação. Ela respondeu a perguntas de seguidores. "Já sei o sexo. Esse chá revelação que estão esperando, de fumacinha, não é comigo", brincou. Na mesma ocasião, também negou que estivesse esperando gêmeos. "É um só bebê a caminho", afirmou enquanto mostrava detalhes da montagem do enxoval.


A gestação marca um novo capítulo para Tati e a família. Em maio de 2025, ela perdeu o bebê Rael quando estava na 33ª semana de gravidez. Antes disso, em 2019, havia sofrido um aborto espontâneo. A apresentadora e o diretor de fotografia estão juntos há 15 anos.

Assista ao vídeo:

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