Tati Machado anuncia que espera um menino e revela nome; saiba qual

Após anunciar uma nova gravidez no início de junho, Tati Machado, 34, revelou nesta sexta-feira (31) que espera um menino. A apresentadora contou que o bebê se chamará Rafael e compartilhou a novidade ao lado do marido, o diretor de fotografia Bruno Monteiro, em uma publicação nas redes sociais.





Na legenda, ela celebrou o momento com uma mensagem ao filho: "Te amar sem limites, viver uma grande história. Nosso Rafael".





Tati contou que o casal descobriu o sexo do bebê ainda no início da gravidez, mas preferiu adiar o anúncio para família e amigos.





"A gente já sabia desde o comecinho, mas dividir com quem torce por nós é importante demais. Só agradecer e celebrar[...] Sempre que temos a possibilidade de já saber o sexo, assim fazemos. Dessa vez não foi diferente. Estamos felizes com nosso menino", disse em entrevista à Glamour.