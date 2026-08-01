Postagem de Poliana Rocha com a frase "Pai é pai" divide opiniões nas redes sociais

Poliana Rocha fez uma publicação nas redes sociais que chamou a atenção dos seguidores nesta quinta-feira (30). O post foi feito após Vini Jr. aparecer com José Leonardo, filho caçula de Virgínia Fonseca e Zé Felipe, no colo.





A esposa do cantor Leonardo e mãe de Zé Felipe publicou um vídeo do ex-marido de Virginia em um momento com a filha Maria Flor e escreveu apenas uma frase na legenda: “Pai é pai".





O público entendeu a mensagem como uma possível indireta ao jogador Vini Jr., atual namorado de Virgínia. Até o momento, Poliana não se pronunciou sobre o assunto e nem afirmou que a publicação tinha envolvimento com o jogador.