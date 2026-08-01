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Postagem de Poliana Rocha com a frase "Pai é pai" divide opiniões nas redes sociais

Frase publicada pela mãe do cantor Zé Felipe soou como indireta para Vini Jr., atual namorado de Virginia
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 01 de Agosto de 2026 às 09:38

Poliana Rocha, Mãe de Zé Felipe
Poliana Rocha, Mãe de Zé Felipe Reprodução/Instagram@poliana

Poliana Rocha fez uma publicação nas redes sociais que chamou a atenção dos seguidores nesta quinta-feira (30). O post foi feito após Vini Jr. aparecer com José Leonardo, filho caçula de Virgínia Fonseca e Zé Felipe, no colo.


A esposa do cantor Leonardo e mãe de Zé Felipe publicou um vídeo do ex-marido de Virginia em um momento com a filha Maria Flor e escreveu apenas uma frase na legenda: “Pai é pai". 


O público entendeu a mensagem como uma possível indireta ao jogador Vini Jr., atual namorado de Virgínia. Até o momento, Poliana não se pronunciou sobre o assunto e nem afirmou que a publicação tinha envolvimento com o jogador.

Postagem de Poliana Rocha com a frase "Pai é pai" divide opiniões nas redes sociais
Postagem de Poliana Rocha nos stories dividiu opiniões. Foto: Reprodução/Instagram @poliana

A publicação dividiu opiniões nas redes sociais. Enquanto parte dos seguidores interpretou a frase como uma defesa do papel de Zé Felipe como pai, outros afirmaram que as demonstrações de carinho de Vini Jr. com as crianças não reduzem a importância do pai. 

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