A ilusão do "check-up de academia": por que o coração do corredor exige mais que um atestado padrão

Dados da pesquisa "Por Dentro do Corre", organizada pela Olympikus, indicam que o Brasil conta, hoje, com 15 milhões de praticantes de corrida. Impulsionada pela busca por qualidade de vida, pelo desejo de superar limites e pela forte influência das redes sociais, uma legião de novos atletas amadores se consolidou.
No entanto, essa febre saudável traz consigo um ponto cego perigoso que costuma ficar escondido atrás das planilhas de treino e dos tênis de última geração: a falsa sensação de segurança médica.
Para a grande maioria das pessoas, o rito de início na atividade física resume-se a uma folha de papel assinada por um médico, muitas vezes emitida após uma consulta protocolar e um eletrocardiograma.
O problema é que, no universo da corrida de alta intensidade, esse documento pode se transformar em uma perigosa ilusão de proteção.
O esforço exigido pelo sistema cardiovascular durante uma corrida contínua ou um tiro de velocidade é exponencialmente maior do que o despendido em uma musculação leve ou em atividades cotidianas. Sob esforço extremo, a frequência cardíaca se eleva, a pressão arterial oscila e o músculo cardíaco é seriamente testado.
É justamente nesse cenário de alta demanda que condições silenciosas e potencialmente graves podem ser "desmascaradas". Recentemente, casos como o do publicitário Julio Barreto, de 50 anos, que morreu em função de uma parada cardíaca durante a SP City Marathon, indicam que o acompanhamento médico é indispensável.
Um eletrocardiograma feito com o paciente deitado e relaxado em uma maca é capaz de flagrar diversas alterações, mas ele é apenas uma fotografia estática do coração em repouso. Ele não reflete como o sistema circulatório se comporta quando o atleta está no quinto quilômetro de uma prova sob o calor de mais de 30ºC.
É por isso que o coração de quem corre, ou deseja começar a correr, precisa de um laudo mais aprofundado. Um check-up cardiológico voltado para o esporte exige uma abordagem individualizada e dinâmica. Isso inclui uma investigação detalhada do histórico familiar, o monitoramento da pressão sob estresse e exames de imagem de alta precisão.
O teste ergométrico e o ecocardiograma com strain, por exemplo, tornam-se ferramentas indispensáveis para avaliar em tempo real a estrutura, a deformação e a real capacidade adaptativa do músculo cardíaco durante os esforços.
O papel da cardiologia moderna no esporte não é o de proibir ou criar barreiras para a prática da corrida, mas o de pavimentar um caminho seguro para a longevidade do atleta.
Descobrir uma predisposição ou uma alteração não significa o fim do esporte, mas a chance de ajustar a intensidade e treinar com a certeza de que a busca pela saúde não se tornará um risco.
O movimento é cura, e correr é um dos melhores remédios para o corpo. Desde que o coração esteja devidamente calibrado para a jornada.