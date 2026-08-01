AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Artigos
  • A ilusão do "check-up de academia": por que o coração do corredor exige mais que um atestado padrão
Rafael Altoé

Artigo de Opinião

É cardiologista da Cardiodiagnóstico
Rafael Altoé

A ilusão do "check-up de academia": por que o coração do corredor exige mais que um atestado padrão

Um check-up cardiológico voltado para o esporte exige uma abordagem individualizada e dinâmica
Rafael Altoé
É cardiologista da Cardiodiagnóstico

Publicado em 01 de Agosto de 2026 às 10:00

Publicado em 

01 ago 2026 às 10:00

Dados da pesquisa "Por Dentro do Corre", organizada pela Olympikus, indicam que o Brasil conta, hoje, com 15 milhões de praticantes de corrida. Impulsionada pela busca por qualidade de vida, pelo desejo de superar limites e pela forte influência das redes sociais, uma legião de novos atletas amadores se consolidou. 


No entanto, essa febre saudável traz consigo um ponto cego perigoso que costuma ficar escondido atrás das planilhas de treino e dos tênis de última geração: a falsa sensação de segurança médica.


Para a grande maioria das pessoas, o rito de início na atividade física resume-se a uma folha de papel assinada por um médico, muitas vezes emitida após uma consulta protocolar e um eletrocardiograma.

Veja Também 

É preciso ter atenção redodrada ao realizar os treinos de corrida ao ar livre por conta do Super El Niño

Super El Niño: calor intenso no ES exige atenção de corredores e atletas

Correr em jejum não deve ser considerada um requisito obrigatório para emagrecer

Correr em jejum funciona? Nutricionistas explicam

A corrida não é responsável por fazer com que as pessoas envelheçam

Corrida pode envelhecer a pele? Veja cuidados para quem treina

O problema é que, no universo da corrida de alta intensidade, esse documento pode se transformar em uma perigosa ilusão de proteção.


O esforço exigido pelo sistema cardiovascular durante uma corrida contínua ou um tiro de velocidade é exponencialmente maior do que o despendido em uma musculação leve ou em atividades cotidianas. Sob esforço extremo, a frequência cardíaca se eleva, a pressão arterial oscila e o músculo cardíaco é seriamente testado.


É justamente nesse cenário de alta demanda que condições silenciosas e potencialmente graves podem ser "desmascaradas". Recentemente, casos como o do publicitário Julio Barreto, de 50 anos, que morreu em função de uma parada cardíaca durante a SP City Marathon, indicam que o acompanhamento médico é indispensável.


Um eletrocardiograma feito com o paciente deitado e relaxado em uma maca é capaz de flagrar diversas alterações, mas ele é apenas uma fotografia estática do coração em repouso. Ele não reflete como o sistema circulatório se comporta quando o atleta está no quinto quilômetro de uma prova sob o calor de mais de 30ºC.
A corrida não é responsável por fazer com que as pessoas envelheçam
Corrida Canva

É por isso que o coração de quem corre, ou deseja começar a correr, precisa de um laudo mais aprofundado. Um check-up cardiológico voltado para o esporte exige uma abordagem individualizada e dinâmica. Isso inclui uma investigação detalhada do histórico familiar, o monitoramento da pressão sob estresse e exames de imagem de alta precisão.


O teste ergométrico e o ecocardiograma com strain, por exemplo, tornam-se ferramentas indispensáveis para avaliar em tempo real a estrutura, a deformação e a real capacidade adaptativa do músculo cardíaco durante os esforços.

Veja Também 

Medalha da Corrida da Maior Torcida 2025

Inscrições para Corrida da Maior Torcida Flamengo 2026 estão abertas

Imagem de destaque

Corrida e lipedema: descubra quando a atividade pode ajudar ou piorar os sintomas

Imagem de destaque

8 tênis de corrida de até R$600 que irão melhorar sua performance

O papel da cardiologia moderna no esporte não é o de proibir ou criar barreiras para a prática da corrida, mas o de pavimentar um caminho seguro para a longevidade do atleta. 


Descobrir uma predisposição ou uma alteração não significa o fim do esporte, mas a chance de ajustar a intensidade e treinar com a certeza de que a busca pela saúde não se tornará um risco.


O movimento é cura, e correr é um dos melhores remédios para o corpo. Desde que o coração esteja devidamente calibrado para a jornada.

Tópicos Relacionados

Corrida de rua Corrida medicina Saúde
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados