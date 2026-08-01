A ilusão do "check-up de academia": por que o coração do corredor exige mais que um atestado padrão

Dados da pesquisa "Por Dentro do Corre", organizada pela Olympikus, indicam que o Brasil conta, hoje, com 15 milhões de praticantes de corrida. Impulsionada pela busca por qualidade de vida, pelo desejo de superar limites e pela forte influência das redes sociais, uma legião de novos atletas amadores se consolidou.





No entanto, essa febre saudável traz consigo um ponto cego perigoso que costuma ficar escondido atrás das planilhas de treino e dos tênis de última geração: a falsa sensação de segurança médica.

Para a grande maioria das pessoas, o rito de início na atividade física resume-se a uma folha de papel assinada por um médico, muitas vezes emitida após uma consulta protocolar e um eletrocardiograma.