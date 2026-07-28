Inscrições para Corrida da Maior Torcida Flamengo 2026 estão abertas

Vitória será palco da Corrida da Maior Torcida Flamengo 2026 no dia 15 de novembro. O evento contará com corrida e caminhada de 6,8 quilômetros, ambas com largada às 6h30, além de provas infantis (Kids) realizadas na arena da Praça do Papa, onde também será a chegada dos participantes.





A corrida terá premiação para os cinco primeiros colocados da classificação geral, masculino e feminino, além dos cinco melhores atletas da categoria PCD. As três maiores equipes inscritas também serão premiadas. A caminhada terá caráter participativo e todos os concluintes receberão medalha.





As provas Kids serão destinadas a crianças de 1 a 13 anos, com percursos entre 30 e 300 metros, de acordo com a idade. Todas as crianças participantes receberão medalha de participação.







