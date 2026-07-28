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Inscrições para Corrida da Maior Torcida Flamengo 2026 estão abertas

Corrida de rua para os torcedores rubro-negros agitará Vitória no dia 15 de novembro

Publicado em 28 de Julho de 2026 às 16:26

Da Redação*

Da Redação*

Publicado em 

28 jul 2026 às 16:26
Medalha da Corrida da Maior Torcida 2025
Reprodução

Vitória será palco da Corrida da Maior Torcida Flamengo 2026 no dia 15 de novembro. O evento contará com corrida e caminhada de 6,8 quilômetros, ambas com largada às 6h30, além de provas infantis (Kids) realizadas na arena da Praça do Papa, onde também será a chegada dos participantes.


A corrida terá premiação para os cinco primeiros colocados da classificação geral, masculino e feminino, além dos cinco melhores atletas da categoria PCD. As três maiores equipes inscritas também serão premiadas. A caminhada terá caráter participativo e todos os concluintes receberão medalha.


As provas Kids serão destinadas a crianças de 1 a 13 anos, com percursos entre 30 e 300 metros, de acordo com a idade. Todas as crianças participantes receberão medalha de participação.



Percurso da corrida
Divulgação

Valores dos kits


Os inscritos poderão escolher entre diferentes opções de kits. O Kit Completo custa R$ 129,99 no lote promocional e inclui camisa oficial, meias licenciadas do Flamengo, copo personalizado, número de peito, chip de cronometragem e medalha Finisher. Também há o Kit Participação e o Kit Kids, ambos por R$ 89,99 no lote promocional. Em todos os casos, é necessário doar 1 quilo de alimento não perecível.


As inscrições podem ser feitas pela internet ou nas lojas Move On Esporte, localizadas nos shoppings Vitória, Vila Velha, Mestre Álvaro, Montserrat, Praia da Costa e Moxuara. A organização informou que o local da largada e a data de entrega dos kits ainda serão divulgados. Os kits serão entregues apenas nos dias e horários definidos oficialmente.


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