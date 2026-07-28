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Gastronomia

Dia dos Pais: 10 receitas para preparar um café da manhã especial

Veja como preparar opções perfeitas para começar esta data especial de maneira única
Portal Edicase

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Publicado em 28 de Julho de 2026 às 17:55

Quiche com queijo e pera (Imagem: IriGri | Shutterstock)
Quiche com queijo e pera Crédito: Imagem: IriGri | Shutterstock
Celebrar o Dia dos Pais é uma oportunidade maravilhosa para mostrar gratidão e amor por meio de pequenos gestos. Preparar um café da manhã especial, nesse cenário, se mostra como uma das maneiras mais sinceras de expressar carinho, pois envolve tempo, dedicação e o prazer de compartilhar momentos felizes à mesa.
Abaixo, confira 10 receitas para o café da manhã do Dia dos Pais!

1. Quiche de queijo e pera

Ingredientes

Massa
  • 200 g de farinha de trigo
  • 100 g de manteiga gelada em cubos
  • 1 ovo
  • 1 pitada de sal
  • 2 colheres de sopa de água gelada
  • Farinha de trigo para enfarinhar
Recheio
  • 200 g de queijo camembert
  • 2 peras descascadas e fatiadas
  • 3 ovos
  • 200 ml de creme de leite fresco
  • 100 ml de leite
  • 1 cebola picada
  • 2 colheres de sopa de azeite de oliva
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • 1 colher de chá de alecrim fresco picado
  • 1 pitada de noz-moscada em pó

Modo de preparo

Massa
Em uma tigela grande, misture a farinha de trigo e o sal. Adicione a manteiga gelada e, com a ponta dos dedos, misture até obter uma farofa grossa. Em seguida, acrescente o ovo e a água gelada, uma colher de sopa de cada vez, misturando até formar uma massa homogênea. Envolva a massa em plástico-filme e leve à geladeira por 30 minutos.
Depois, abra a massa em uma superfície enfarinhada com farinha de trigo e coloque em uma forma de torta com fundo removível. Forre com papel-manteiga e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 15 minutos. Depois, retire o papel-manteiga e asse por mais 10 minutos ou até a massa estar levemente dourada. Reserve.
Recheio
Aqueça o azeite em uma frigideira em fogo médio e refogue a cebola até dourar. Reserve. Em uma tigela, bata os ovos, o creme de leite e o leite até ficar homogêneo. Tempere com sal, pimenta-do-reino, noz-moscada e alecrim. Depois, distribua as fatias de pera sobre a massa pré-assada. Despeje a mistura sobre as peras. Corte o queijo em fatias e distribua sobre a quiche. Em seguida, leve ao forno médio preaquecido por 30-35 minutos ou até o recheio estar firme e dourado. Sirva em seguida.

2. Muffin de mirtilo

Ingredientes

  • 1 1/2 xícaras de chá de farinha de trigo
  • 1/2 xícara de chá de açúcar
  • 2 colheres de chá de fermento em pó
  • 1/2 colher de chá de sal
  • 1/3 de xícara de chá de óleo vegetal
  • 1 ovo
  • 1/3 de xícara de chá de leite
  • 1 colher de chá de essência de baunilha
  • 1 xícara de chá de mirtilo fresco ou congelado
  • Raspas de 1 limão

Modo de preparo

Em uma tigela, misture a farinha de trigo, o açúcar, o fermento e o sal até ficar homogêneo. Em outra tigela, bata o óleo, o ovo, o leite e a essência de baunilha até ficar homogêneo. Adicione a mistura líquida aos ingredientes secos e mexa até incorporar. Acrescente o mirtilo e as raspas de limão, misturando delicadamente. Distribua a massa em forminhas de silicone para muffin e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 20-25 minutos. Deixe esfriar antes de desenformar e servir.

3. Tostada de abacate com ovo pochê

Ingredientes

  • 2 fatias de pão integral
  • 1 abacate maduro
  • Suco de 1/2 limão
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • 2 ovos
  • 1 colher de sopa de vinagre
  • Água

Modo de preparo

Toste, em uma frigideira em fogo médio, as fatias de pão até ficarem douradas e crocantes. Em um recipiente, amasse o abacate com o suco de limão, o sal e a pimenta-do-reino. Espalhe a mistura de abacate sobre as fatias de pão tostado.
Para o ovo pochê, ferva água em uma panela, em fogo médio, e adicione o vinagre. Quebre um ovo em uma tigela pequena e deslize cuidadosamente na água fervente. Cozinhe por 3-4 minutos ou até a clara estar firme e a gema ainda mole. Retire com uma escumadeira e coloque sobre a tostada de abacate. Repita o processo com o outro ovo. Sirva imediatamente.
Bolo de fubá (Imagem: Álbori Ribeiro | ShutterStock)
Bolo de fubá Crédito: Imagem: Álbori Ribeiro | ShutterStock

4. Bolo de fubá

Ingredientes

  • 3 ovos
  • 1 xícara de chá de açúcar
  • 1/2 xícara de chá de óleo vegetal
  • 1 xícara de chá de leite
  • 1 xícara de chá de fubá
  • 1 xícara de chá de farinha de trigo
  • 1 colher de sopa de fermento em pó
  • Óleo para untar
  • Farinha de trigo para enfarinhar

Modo de preparo

No liquidificador, bata os ovos, o açúcar, o óleo e o leite até obter uma mistura homogênea. Depois, em uma tigela, misture o fubá, a farinha de trigo e o fermento. Adicione a mistura do liquidificador e mexa até incorporar. Após, despeje a massa em uma forma untada com óleo e enfarinhada com farinha de trigo. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 40 minutos ou até que o bolo esteja dourado. Deixe esfriar antes de desenformar e servir.

5. Pão de banana com nozes

Ingredientes

  • 3 bananas maduras amassadas
  • 1/3 de xícara de chá de manteiga derretida
  • 1/2 xícara de chá de açúcar mascavo
  • 1 ovo
  • 1 colher de chá de essência de baunilha
  • 1 colher de chá de bicarbonato de sódio
  • 1 pitada de sal
  • 1 1/2 xícara de chá de farinha de trigo
  • 1/2 xícara de chá de nozes picadas
  • Óleo para untar
  • Farinha de trigo para enfarinhar

Modo de preparo

Em uma tigela grande, misture as bananas amassadas com a manteiga derretida. Adicione o açúcar mascavo, o ovo, a essência de baunilha, o bicarbonato de sódio e o sal. Misture até ficar homogêneo. Em seguida, incorpore a farinha de trigo e misture até obter uma massa homogênea. Adicione as nozes e misture novamente. Despeje a massa em uma forma de pão untada com óleo e enfarinhada com farinha de trigo. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 50-60 minutos, ou até que um palito inserido no centro saia limpo. Deixe esfriar antes de desenformar e servir.

6. Torradas francesas

Ingredientes

  • 8 fatias de pão de forma
  • 2 ovos
  • 1/2 xícara de chá de leite
  • 2 colheres de sopa de açúcar
  • 1 colher de chá de essência de baunilha
  • 1 colher de chá de canela em pó
  • 2 colheres de sopa de manteiga
  • Mel e morangos fatiados para servir

Modo de preparo

Em uma tigela, bata os ovos com o leite, o açúcar, a essência de baunilha e a canela até obter uma mistura homogênea. Passe cada fatia de pão pela mistura, umedecendo os dois lados sem deixar que o pão absorva líquido em excesso. Aqueça uma frigideira em fogo médio e derreta a manteiga. Disponha as fatias de pão e doure por cerca de 2 a 3 minutos de cada lado. Sirva as torradas francesas ainda quentes com mel e morangos.
Waffle de chocolate (Imagem: Vladislav Noseek | Shutterstock)
Waffle de chocolate Crédito: Imagem: Vladislav Noseek | Shutterstock

7. Waffle de chocolate

Ingredientes

  • 1 xícara de chá de farinha de trigo
  • 1/4 de xícara de chá de cacau em pó
  • 2 colheres de sopa de açúcar mascavo
  • 1 colher de chá de fermento em pó
  • 1/2 colher de chá de bicarbonato de sódio
  • 1 pitada de sal
  • 1 ovo
  • 1 xícara de chá de leite
  • 2 colheres de sopa de manteiga derretida
  • 1/2 colher de chá de essência de baunilha
  • Cerejas para servir

Modo de preparo

Em uma tigela, misture a farinha de trigo, o cacau, o açúcar, o fermento, o bicarbonato e o sal. Em outro recipiente, bata o ovo com o leite, a manteiga e a baunilha até ficar homogêneo. Junte os ingredientes líquidos aos secos e misture até ficar homogêneo. Aqueça a máquina de waffle. Coloque uma porção da massa e asse até ficar crocante por fora e macia por dentro. Sirva com as cerejas.

8. Crepioca com frango e requeijão

Ingredientes

  • 2 colheres de sopa de goma de tapioca
  • 1 ovo
  • 1/2 xícara de chá de peito de frango cozido e desfiado
  • 1 colher de sopa de requeijão cremoso
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Azeite para untar

Modo de preparo

Em um recipiente, bata o ovo com a goma de tapioca e o sal até obter uma mistura homogênea. Reserve. Aqueça em fogo baixo uma frigideira antiaderente levemente untada com azeite. Despeje a mistura e espalhe como uma panqueca. Cozinhe em fogo baixo por cerca de 2 minutos de cada lado. Retire do fogo e recheie com o frango desfiado e o requeijão. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Dobre a crepioca ao meio, volte à frigideira apenas para aquecer o recheio e sirva em seguida. 

9. Ovos mexidos cremosos

Ingredientes

  • 3 ovos
  • 1 colher de sopa de manteiga
  • 2 colheres de sopa de leite
  • Sal, páprica e cebolinha fatiada a gosto

Modo de preparo

Em uma tigela, quebre os ovos e bata suavemente com um garfo ou fouet, apenas até misturar as claras e as gemas. Acrescente o leite, uma pitada de sal e a páprica. Misture. Aqueça a manteiga em uma frigideira em fogo baixo. Despeje os ovos e, com uma espátula, mexa continuamente e com movimentos lentos, puxando das bordas para o centro. Cozinhe até atingir a cremosidade desejada — evite deixar muito tempo no fogo para não ressecar. Finalize com a cebolinha e sirva em seguida.

10. Bolo de pão de queijo

Ingredientes

  • 3 ovos
  • 1 xícara de chá de leite
  • 1/2 xícara de chá de azeite
  • 2 xícaras de chá de polvilho azedo
  • 1 xícara de chá de queijo branco ralado
  • 1 xícara de chá de queijo parmesão ralado
  • 1 colher de sopa de fermento em pó
  • Azeite para untar
  • Polvilho azedo para polvilhar

Modo de preparo

No liquidificador, coloque os ovos, o leite e o azeite. Bata até a mistura ficar uniforme. Acrescente o polvilho azedo e bata novamente até incorporar completamente. Adicione o queijo branco e o queijo parmesão. Bata mais alguns segundos apenas para misturar. Transfira a massa para uma tigela, acrescente o fermento em pó e misture delicadamente com uma espátula. Unte uma forma com azeite e polvilhe levemente com polvilho azedo. Despeje a massa na forma e leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 30 a 35 minutos, ou até o bolo crescer, dourar e firmar. Retire do forno e espere amornar antes de desenformar. Sirva em seguida. 

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