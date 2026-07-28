PM recupera bikes elétricas e apreende caça-níqueis em Vitória

Três homens, de 32, 35 e 58 anos, foram levados à delegacia após a Polícia Militar recuperar três bicicletas elétricas e apreender uma bicicleta convencional e duas máquinas de caça-níqueis no bairro Ilha do Príncipe, em Vitória, na manhã desta terça-feira (28).





Segundo a PM, uma das bicicletas elétricas havia sido furtada em Jardim Camburi e foi localizada em um imóvel na Ilha do Príncipe. Em outro cômodo da residência, os policiais encontraram uma bicicleta convencional e uma segunda elétrica. O homem de 58 anos, que estava no local, afirmou que os veículos haviam sido deixados por um proprietário de bar.





Os militares seguiram até o estabelecimento indicado e encontraram uma terceira bicicleta elétrica com os homens de 32 e 35 anos, que trabalhavam no local. Uma nota fiscal digital foi apresentada, mas, segundo a PM, o número de série informado no documento não correspondia ao chassi da bicicleta.





No mesmo estabelecimento, os policiais apreenderam duas máquinas de caça-níqueis que, conforme a corporação, seriam utilizadas para a exploração de jogos de azar.





Durante a ocorrência, a PM constatou ainda que havia um mandado de prisão em aberto contra o homem de 35 anos. Os três foram levados à delegacia para prestar esclarecimentos, e todo o material apreendido foi entregue à Polícia Civil.





A Polícia Civil informou que a ocorrência segue em andamento.