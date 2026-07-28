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Apreensão

PM recupera bikes elétricas e apreende caça-níqueis em Vitória

Uma das bicicletas havia sido furtada em Jardim Camburi; três homens foram levados à delegacia

Publicado em 28 de Julho de 2026 às 19:18

Lucas Gaviorno

Lucas Gaviorno

Publicado em 

28 jul 2026 às 19:18
Duas máquinas de caça-niqueis, bicicletas elétricas e uma tradicional foram apreendidas pela PM
Duas máquinas de caça-niqueis, bicicletas elétricas e uma tradicional foram apreendidas pela PM Divulgação/PM

Três homens, de 32, 35 e 58 anos, foram levados à delegacia após a Polícia Militar recuperar três bicicletas elétricas e apreender uma bicicleta convencional e duas máquinas de caça-níqueis no bairro Ilha do Príncipe, em Vitória, na manhã desta terça-feira (28).


Segundo a PM, uma das bicicletas elétricas havia sido furtada em Jardim Camburi e foi localizada em um imóvel na Ilha do Príncipe. Em outro cômodo da residência, os policiais encontraram uma bicicleta convencional e uma segunda elétrica. O homem de 58 anos, que estava no local, afirmou que os veículos haviam sido deixados por um proprietário de bar.


Os militares seguiram até o estabelecimento indicado e encontraram uma terceira bicicleta elétrica com os homens de 32 e 35 anos, que trabalhavam no local. Uma nota fiscal digital foi apresentada, mas, segundo a PM, o número de série informado no documento não correspondia ao chassi da bicicleta.


No mesmo estabelecimento, os policiais apreenderam duas máquinas de caça-níqueis que, conforme a corporação, seriam utilizadas para a exploração de jogos de azar.


Durante a ocorrência, a PM constatou ainda que havia um mandado de prisão em aberto contra o homem de 35 anos. Os três foram levados à delegacia para prestar esclarecimentos, e todo o material apreendido foi entregue à Polícia Civil.


A Polícia Civil informou que a ocorrência segue em andamento.

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