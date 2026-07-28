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Espancamento

Pai e filho são presos por morte de homem em situação de rua em Vitória

O crime ocorreu em abril deste ano e a vítima, identificada como Robson Teixeira Franco, de 61 anos, ficou internada por quatro dias, mas não resistiu aos ferimentos

Publicado em 28 de Julho de 2026 às 15:07

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 jul 2026 às 15:07
Pai Claudionor Vieira Rangel e filho Billy Rangel foram presos pelo homicídio
Claudionor Vieira Rangel e o filho Billy Rangel foram presos Divulgação | Polícia Civil

Pai e filho foram presos nesta terça-feira (28), suspeitos de espancar um homem em situação de rua em Vitória. O crime ocorreu em abril deste ano e a vítima, identificada como Robson Teixeira Franco, de 61 anos, ficou internada por quatro dias, mas não resistiu aos ferimentos.


Segundo a Polícia Civil, a confusão começou após um desentendimento entre Robson e Claudionor Vieira Rangel. "O morador de rua pegou uma pedra, a discussão ficou mais acalorada, e o filho de Claudionor, Billy Rangel, deu capacetadas e socos na vítima", detalhou o delegado Moreno Lucas Gontijo.


Claudionor foi preso na Ilha do Príncipe, enquanto o filho dele foi localizado em Vila Velha. As idades deles não foram divulgadas.“As apurações estão em andamento e vamos verificar se outras pessoas estiveram envolvidas neste crime”, finalizou o delegado. 


A reportagem tenta localizar a defesa dos homens presos. O espaço segue aberto para manifestações.


(Com informações da repórter Viviane Lopes, da TV Gazeta)

Robson Teixeira Franco, de 61 anos, morreu após ser espancado na Ilha do Príncipe
Robson Teixeira Franco, de 61 anos, morreu após ser espancado na Ilha do Príncipe Divulgação | Polícia Civil

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