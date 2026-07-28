Pai e filho são presos por morte de homem em situação de rua em Vitória

Pai e filho foram presos nesta terça-feira (28), suspeitos de espancar um homem em situação de rua em Vitória. O crime ocorreu em abril deste ano e a vítima, identificada como Robson Teixeira Franco, de 61 anos, ficou internada por quatro dias, mas não resistiu aos ferimentos.





Segundo a Polícia Civil, a confusão começou após um desentendimento entre Robson e Claudionor Vieira Rangel. "O morador de rua pegou uma pedra, a discussão ficou mais acalorada, e o filho de Claudionor, Billy Rangel, deu capacetadas e socos na vítima", detalhou o delegado Moreno Lucas Gontijo.





Claudionor foi preso na Ilha do Príncipe, enquanto o filho dele foi localizado em Vila Velha. As idades deles não foram divulgadas.“As apurações estão em andamento e vamos verificar se outras pessoas estiveram envolvidas neste crime”, finalizou o delegado.





A reportagem tenta localizar a defesa dos homens presos. O espaço segue aberto para manifestações.





(Com informações da repórter Viviane Lopes, da TV Gazeta)