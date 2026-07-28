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Cultura

Cais das Artes ganha esculturas ao ar livre e obra interativa neste fim de semana

Projeto Ala Mar inaugura nos dias 1° e 2 de agosto, com obras de Raul Mourão e Rick Rodrigues, transformando as áreas externas do Cais das Artes em um espaço de arte pública
Ana Clara Teixeira

Ana Clara Teixeira

Publicado em 28 de Julho de 2026 às 17:32

Área externa do Cais das Artes, em Vitória
Área externa do Cais das Artes, em Vitória Reprodução/[email protected]

O Projeto Ala Mar, novo programa de arte pública do Cais das Artes, será inaugurado neste sábado (1º) e domingo (2), ampliando a programação cultural do complexo com exposições ao ar livre. A iniciativa busca integrar a arte contemporânea à paisagem urbana e ao cotidiano dos visitantes, levando esculturas, instalações e ações de mediação para a Praça do Cais.


Ligado à programação do Circuito Cais, a proposta do Ala Mar é promover o diálogo entre arte, arquitetura, espaço público e a paisagem da Baía de Vitória. Sendo assim, criando novas experiências de convivência.


"O Ala Mar amplia os limites do espaço expositivo e convida o público a vivenciar o Cais das Artes de forma ainda mais aberta e integrada à cidade. As obras passam a fazer parte do percurso dos visitantes, estimulando encontros, participação e novas formas de ocupar esse importante equipamento cultural”, destaca a curadora Clara Sampaio.


A abertura do programa reunirá obras de dois artistas de trajetórias e gerações distintas: o carioca Raul Mourão, referência na arte contemporânea brasileira, e o capixaba Rick Rodrigues, cuja produção investiga memória, afetividade e pertencimento.

Obras artísticas

Entre os destaques estão as esculturas Hourglass e The Flag (2020), de Raul Mourão. Produzidas em aço corten, as obras propõem uma experiência física e sensorial, rompendo com a ideia da escultura como objeto estático. Em suas artes, estabilidade e permanência surgem como resultados do movimento, estabelecendo uma relação direta entre arte, arquitetura e paisagem.


Já a obra do artista capixaba Rick Rodrigues, apresentará uma casa em escala humana, elemento recorrente na trajetória do artista, construída com superfícies vazadas destinadas ao bordado. Nesta arte, os visitantes serão convidados a bordar diretamente na estrutura, contribuindo para a construção coletiva da obra. A exposição da obra permanecerá até o dia 1° de novembro.

Serviço

Ala Mar - Programa de Arte Pública do Cais das Artes


Abertura: 1º (sábado) e 2 de agosto (domingo)
Local: Cais das Artes – Rua Judite Maria Tovar Varejão, s/n, Enseada do Suá, Vitória
Curadoria: Clara Sampaio

Entrada Gratuita


Obras


Raul Mourão (RJ)

Hourglass (2020)

The Flag (2020)
Em exibição a partir de 1º de agosto


Rick Rodrigues (ES)
Instalação mundo-casa-mundo
Período expositivo: de 2 de agosto a 1º de novembro de 2026
Atividades de mediação e oficinas de bordado ao longo da programação do Circuito Cais.

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