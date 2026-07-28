Cais das Artes ganha esculturas ao ar livre e obra interativa neste fim de semana

O Projeto Ala Mar, novo programa de arte pública do Cais das Artes, será inaugurado neste sábado (1º) e domingo (2), ampliando a programação cultural do complexo com exposições ao ar livre. A iniciativa busca integrar a arte contemporânea à paisagem urbana e ao cotidiano dos visitantes, levando esculturas, instalações e ações de mediação para a Praça do Cais.





Ligado à programação do Circuito Cais, a proposta do Ala Mar é promover o diálogo entre arte, arquitetura, espaço público e a paisagem da Baía de Vitória. Sendo assim, criando novas experiências de convivência.





"O Ala Mar amplia os limites do espaço expositivo e convida o público a vivenciar o Cais das Artes de forma ainda mais aberta e integrada à cidade. As obras passam a fazer parte do percurso dos visitantes, estimulando encontros, participação e novas formas de ocupar esse importante equipamento cultural”, destaca a curadora Clara Sampaio.





A abertura do programa reunirá obras de dois artistas de trajetórias e gerações distintas: o carioca Raul Mourão, referência na arte contemporânea brasileira, e o capixaba Rick Rodrigues, cuja produção investiga memória, afetividade e pertencimento.