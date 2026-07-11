Escultura de quase 100 kg inspirada em salto no vazio é destaque da CasaCor ES

Uma escultura de quase 100 kg e dois metros de altura inspirada no momento que antecede um salto no vazio será uma das atrações mais inusitadas da CasaCor Espírito Santo 2026. Batizada de “Trampolim, O Velho”, a obra monumental do artista Eduardo Srur integra a mostra deste ano e simboliza uma novidade na edição que celebra os 30 anos do evento no Estado: a presença inédita e ampliada de grandes nomes da arte contemporânea brasileira ocupando os ambientes da exposição.
A novidade é resultado da participação da galeria Matias Brotas, que comemora 20 anos de atuação. Além do ambiente próprio, chamado Arte Habita, a galeria levará obras para outros seis espaços da mostra, criando um percurso de arte contemporânea espalhado pelo evento e aproximando o público de artistas reconhecidos nacionalmente.
Instalada na área externa, "Trampolim, O Velho" transforma o gesto do salto em uma metáfora da condição humana. A obra propõe reflexões sobre a passagem do tempo, a vulnerabilidade da existência e a coragem necessária para enfrentar o desconhecido, ao mesmo tempo em que chama a atenção pelas dimensões e pela presença física no espaço expositivo.
Além de Eduardo Srur, a edição de 2026 também traz artistas como Eduardo Coimbra, Bruno Borne, Túlio Pinto, Vanderlei Lopes e Raul Mourão. Eduardo Coimbra apresentará a série Origem, que investiga as relações entre paisagem, arquitetura e percepção, enquanto Vanderlei Lopes exibirá esculturas que exploram temas como memória, deslocamento e transformação dos materiais.
Outro destaque será José Bechara, reconhecido nacionalmente por expandir os limites da pintura para o campo tridimensional por meio de processos de oxidação sobre lona, criando obras que transitam entre pintura, escultura e arquitetura.
Também integram a seleção artistas como Fernando Augusto, Antônio Bokel, Renata Egreja, Vilar, Arthur Arnold, Rosana Paste, Lando, Mai-Britt Wolthers, Richard Hoey e Raphael Bianco.
Arte Habita nasce da crença de que a arte transforma os espaços porque, antes de tudo, transforma as pessoas. Queremos criar um ambiente de encontros, conversas e descobertas, onde o público possa experimentar a arte como parte da vida cotidiana e perceber seu papel na construção de uma forma mais sensível de habitar o mundo
Lara Brotas, Gestora Cultural e Galerista
A CASACOR Espírito Santo 2026 acontece entre os dias 16 de julho e 6 de setembro, no Hotel Canto do Sol, em Jardim Cambur, em Vitória. Os ingressos custam a partir de R$50 e podem ser adquiridos pelo site casacor.abril.com.br.