Escultura de quase 100 kg inspirada em salto no vazio é destaque da CasaCor ES

Uma escultura de quase 100 kg e dois metros de altura inspirada no momento que antecede um salto no vazio será uma das atrações mais inusitadas da CasaCor Espírito Santo 2026. Batizada de “Trampolim, O Velho”, a obra monumental do artista Eduardo Srur integra a mostra deste ano e simboliza uma novidade na edição que celebra os 30 anos do evento no Estado: a presença inédita e ampliada de grandes nomes da arte contemporânea brasileira ocupando os ambientes da exposição.





A novidade é resultado da participação da galeria Matias Brotas, que comemora 20 anos de atuação. Além do ambiente próprio, chamado Arte Habita, a galeria levará obras para outros seis espaços da mostra, criando um percurso de arte contemporânea espalhado pelo evento e aproximando o público de artistas reconhecidos nacionalmente.





Instalada na área externa, "Trampolim, O Velho" transforma o gesto do salto em uma metáfora da condição humana. A obra propõe reflexões sobre a passagem do tempo, a vulnerabilidade da existência e a coragem necessária para enfrentar o desconhecido, ao mesmo tempo em que chama a atenção pelas dimensões e pela presença física no espaço expositivo.