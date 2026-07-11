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Luto na música

Morre cantor e compositor Peppino Di Capri, do sucesso 'Champagne', aos 86 anos

A notícia foi divulgada na rede social do artista, com uma foto e uma legenda singela: "Tchau, Peppino"
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 11 de Julho de 2026 às 10:47

Morre cantor e compositor Peppino Di Capri, aos 86 anos
Peppino Di Capri é considerado um ícone da música do século 20. Foto: Reprodução/Instagram @peppinodicapri_oficial
O cantor e compositor Peppino di Capri morreu na manhã deste sábado (11), na ilha de Capri, na Itália, aos 86 anos. A notícia foi divulgada na rede social do artista, com uma foto e uma legenda singela: "Tchau, Peppino". A causa da morte ainda não foi divulgada pela família.
Nascido em julho de 1939 na mesma ilha em que viria a morrer, di Capri foi um renomado cantor, pianista e compositor, destacando-se como um dos grandes ícones da música do século 20. 

A febre do nome "Roberta" 

Peppino ficou mundialmente famoso por clássicos românticos como "Champagne" e "Roberta" -sendo esta última a que deu início a uma onda de batismos de crianças com esse nome na Itália.

O cantor também é consagrado no Festival de Sanremo, principal concurso de música popular e o evento cultural mais assistido da televisão italiana. Ao todo, esteve presente em 15 edições do evento, levando o primeiro lugar apenas duas vezes: em 1973 com a música "Un Grande Amore e Niente Più" e depois em 1976, com a "Non Lo Faccia Più".
Originário de uma família de músicos, di Capri esteve desde cedo em contato com o universo musical. Sua primeira apresentação pública foi aos quatro anos, em 1943, quando tocou piano diante das tropas americanas em sua ilha natal, durante a guerra.

Estrela da música italiana

Peppino di Capri iniciou sua carreira no começo dos anos 60, sendo o primeiro artista nacional a fazer sucesso com um twist, dança inspirada no rock and roll, na Itália. Chegou ao posto de estrela da música italiana em 1958 após o lançamento de seu primeiro sucesso, "Malatia", uma composição feita em parceria com a banda Rockers.
No auge da sua carreira, na década de 1960, o cantor chegou a dividir o palco com os Beatles durante a turnê italiana da banda britânica, em 1965.
Peppino di Capri realizou dezenas de apresentações no Brasil ao longo de sua carreira, marcadas por shows lotados em capitais, aparições na TV e público emocionado e cantante.
O cantor deixa os filhos Igor e sua primeira mulher, Roberta Stoppa, e Edoardo e Dario, com Giuliana Gagliardi. O funeral será realizado neste domingo (12) à tarde, às 17h, na antiga Catedral de Santo Stefano, na Piazzetta di Capri.

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