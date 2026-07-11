Morre cantor e compositor Peppino Di Capri, do sucesso 'Champagne', aos 86 anos

Peppino ficou mundialmente famoso por clássicos românticos como "Champagne" e "Roberta" -sendo esta última a que deu início a uma onda de batismos de crianças com esse nome na Itália.





O cantor também é consagrado no Festival de Sanremo, principal concurso de música popular e o evento cultural mais assistido da televisão italiana. Ao todo, esteve presente em 15 edições do evento, levando o primeiro lugar apenas duas vezes: em 1973 com a música "Un Grande Amore e Niente Più" e depois em 1976, com a "Non Lo Faccia Più".