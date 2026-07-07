Morre aos 95 anos Benedito Ruy Barbosa, autor de 'Pantanal' e 'O Rei do Gado'

Nascido em Gália, no interior de São Paulo, em 1931, Benedito Ruy Barbosa passou a infância na cidade vizinha de Vera Cruz, uma região de cafezais que concentrava muitos imigrantes, especialmente italianos e japoneses. Mais velho de cinco irmãos, Benedito perdeu o pai, Otávio Barbosa, aos 11 anos, e precisou começar a trabalhar desde cedo para ajudar no sustento da família.



Mudou-se sozinho para São Paulo, onde conciliou trabalho e estudos. Atuou como auxiliar de guarda-livros, feirante, faxineiro, bancário e, mais tarde, em 1954, revisor no Estadão. Atuou ainda como repórter na editoria de Esportes do jornal Última Hora, trabalhou na Gazeta Esportiva e como redator publicitário na Radial Propaganda, até receber um convite para ser roteirista na agência J.W. Thompson.



Sua estreia na televisão foi em 1966, na TV Tupi, com a novela Somos Todos Irmãos. Nos anos seguintes, passou por emissoras como Excelsior, Record e Band. Em 1976, foi contratado pela Globo, onde estreou com O Feijão e o Sonho. No horário das 18h, seguiu com À Sombra dos Laranjais (1977) e Cabocla (1979).



Depois de uma breve passagem pela Band, onde escreveu Os Imigrantes (1981), voltou à Globo e assinou sucessos como Paraíso (1982), Voltei pra Você (1983), Bandeirantes (1985), Sinhá Moça (1986) e Vida Nova (1988).



Em 1990, escreveu Pantanal para a TV Manchete, novela que se tornou um marco da teledramaturgia brasileira. O sucesso o levou de volta à Globo, onde assinou Renascer (1993), na sequência, O Rei do Gado (1996) e Terra Nostra (1999).

