Dia das Paneleiras de Goiabeiras, um patrimônio vivo do Espírito Santo e do Brasil

Celebrar o Dia das Paneleiras de Goiabeiras é homenagear as mulheres que transformaram um saber ancestral em um dos maiores símbolos da identidade capixaba e em um dos mais importantes patrimônios culturais do Brasil.





O ofício das Paneleiras de Goiabeiras, em Vitória (ES), tem origem nas técnicas cerâmicas desenvolvidas pelos povos indígenas que habitavam a região muito antes da chegada dos europeus.





Há mais de 400 anos, esse conhecimento vem sendo preservado e transmitido entre gerações, mantendo viva uma tradição que atravessa os séculos e constitui um dos mais importantes legados culturais do Espírito Santo.





Desde 1987, a Associação das Paneleiras de Goiabeiras (APG) desempenha papel fundamental na organização das artesãs, na valorização do ofício, na preservação da tradição e na divulgação desse importante patrimônio cultural.