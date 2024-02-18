Como é a retirada da argila para fazer a panela de barro?

Cada receita feita em uma panela de barro capixaba tem um ingrediente para lá de especial: mais de 400 anos de uma tradição que começou com indígenas e foi sendo passada de geração em geração. Mas você sabia que, para fazer as tradicionais panelas, o barro deve vir de um lugar específico? A matéria-prima sai do Vale do Mulembá, que fica na região de Joana D'Arc, em Vitória.
Só lá a argila tem as características ideais. Hoje, apenas três pessoas retiram o barro da jazida. Todo o processo de retirada é feito sem o auxílio de máquinas e passa por algumas etapas até o barro ser transformado na arte final do trabalho das paneleiras de Goiabeiras.