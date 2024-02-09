Som alto na folia: multa pode passar de R$ 2 mil em praias no Sul do ES

As praias do Litoral Sul do Espírito Santo são o destino de milhares de pessoas durante o carnaval, e para garantir a curtição da folia com tranquilidade, prefeituras garantem que vão apertar a fiscalização para evitar que desrespeitem as regras para uso de som nos balneários. A multa para quem ouvir músicas no volume alto, acima do permitido, chega a mais de R$ 2 mil, além da apreensão dos aparelhos.
A multa mais alta estabelecida é de R$ 2,4 mil no município de Piúma. Segundo a prefeitura, som alto em veículos não são permitidos e os aparelhos serão recolhidos. Já nos estabelecimentos com registro para atuar como “casa de festas e eventos”, necessitam passar pelo procedimento de licenciamento ambiental.
Por lá, também não será permitida a queima de fogos de artifício, bombas, morteiros e demais artefatos ruidosos, em locais públicos e privados, abertos ou fechados.
Na cidade vizinha de Anchieta, a multa é de R$ 1.950. Uma equipe da fiscalização ambiental, juntamente com a Guarda Municipal, a Polícia Militar e a Fiscalização de Obras e Posturas poderão multar os proprietários ou apreender equipamentos que estiverem proporcionando incômodo aos moradores e turistas nas praias do município.
Em Marataízes, quem fará a fiscalização do som alto no balneário será Guarda Municipal, que também pode apreender o equipamento de som. A prefeitura não prevê multa para quem desrespeitar a regra.
Presidente Kennedy não definiu regras e Itapemirim não informou como funciona a regra no município.