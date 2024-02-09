Som alto na folia: multa pode passar de R$ 2 mil em praias no Sul do ES

As praias do Litoral Sul do Espírito Santo são o destino de milhares de pessoas durante o carnaval, e para garantir a curtição da folia com tranquilidade, prefeituras garantem que vão apertar a fiscalização para evitar que desrespeitem as regras para uso de som nos balneários. A multa para quem ouvir músicas no volume alto, acima do permitido, chega a mais de R$ 2 mil, além da apreensão dos aparelhos.