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Na BR 482

Motorista é detido com 50 mil maços de cigarros por suspeita de descaminho em Alegre

Publicado em

28 abr 2026 às 12:12

O motorista de um utilitário Renault Master foi detido, suspeito de descaminho, após ser flagrado pela Polícia Militar transportando cerca de 50 mil maços de cigarros na BR 482, em Alegre, no Sul do Espírito Santo, na tarde de segunda-feira (27).


De acordo com a polícia, a abordagem ocorreu durante uma fiscalização de rotina. Os militares identificaram inconsistências entre a carga e a nota fiscal apresentada, além de contradições nas informações fornecidas pelo motorista sobre o destino da mercadoria.


Diante da suspeita de irregularidade, o condutor, o veículo, a carga e um aparelho celular foram encaminhados à Polícia Federal em Cachoeiro de Itapemirim. A reportagem procurou a corporação para saber quais medidas foram adotadas em relação ao caso, mas não houve retorno até a última atualização desta matéria.

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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Cárcere privado

Motorista de app é preso por sequestro e importunação contra passageira na Grande Vitória

Publicado em 28/04/2026 às 20:43

Um motorista de aplicativo de 31 anos foi preso em flagrante por sequestro, cárcere privado e importunação sexual após assediar uma passageira na manhã de terça-feira (28). A prisão aconteceu após a Polícia Militar receber a informação de que o carro dele estaria passando no sentido Vila Velha x Vitória, na Terceira Ponte.


A equipe então começou uma busca pelo veículo, encontrando-o no bairro Bento Ferreira, já na Capital capixaba. Dentro do automóvel, estava o suspeito realizando uma corrida com outra passageira. 


Ele então foi levado à delegacia. Já a mulher assediada procurou a unidade policial por conta própria. Aos agentes, contou que o motorista tentou tocar na perna dela. Quando percebeu a situação, pediu para descer, solicitação que, de acordo com ela, não foi respeitada de forma imediata. 


O homem parou apenas metros à frente. Após os procedimentos, conforme a Polícia Civil, ele acabou encaminhado para o Centro de Triagem. O nome dele não foi informado à reportagem.

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Mikaella Mozer

Repórter / [email protected]
Mikaella Mozer
Batida e incêndio

Caminhão pega fogo após colidir com poste em Vila Velha

Publicado em 28/04/2026 às 18:57

Um incêndio atingiu a cabine de uma carreta e a base de um poste de alta tensão após o veículo colidir com a estrutura na Avenida Capuaba, no bairro Santa Rita, em Vila Velha, entre o fim da tarde e começo da noite desta terça-feira (28). Por causa da batida, o poste caiu. Ninguém se feriu.


Segundo a Guarda Municipal, os dois sentidos da via foram interditados para o trabalho dos militares do Corpo de Bombeiros. O repórter Vinicius Colini, da TV Gazeta, apurou no local que o motorista saía do Porto de Capuaba quando perdeu o freio do veículo.


Para não bater em outros automóveis, o condutor contou que jogou o veículo para a lateral da avenida. O movimento o direcionou ao poste, levando ao impacto na sequência.


Imagens feitas no local mostram a intensidade do fogo. A via ficou bloqueada pelo veículo em chamas e populares observavam a cena à distância. É possível ver nas filmagens que fios de energia elétrica também foram repuxados devido à queda do poste. 

Interrupção de energia 

Segundo a EDP, empresa responsável pela distribuição de energia na Grande Vitória, devido à batida, algumas ruas da Região da Grande Terra Vermelha e dos bairros Glória e Itaparica, em Vila Velha, e parte de Praia do Canto, Bento Ferreira, Praia do Suá, Jardim da Penha, Ilha de Santa Maria e Santa Helena, em Vitória, registraram uma interrupção momentânea de energia.


Equipes técnicas foram mobilizadas e estão no local trabalhando na substituição do poste atingido. 


"No momento, por questão de segurança, clientes do entorno do local estão com o fornecimento de energia interrompido até a finalização do serviço", frisou a empresa. 

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Mikaella Mozer

Repórter / [email protected]
Mikaella Mozer
Transtorno

Moradores relatam queda de energia em bairros da Grande Vitória

Publicado em 28/04/2026 às 18:14
Moradores da Grande Vitória relataram queda de energia elétrica em bairros como Bento Ferreira, Enseada do Sua, Praia do Suá e Praia do Canto, em Vitória, e na região da Grande Terra Vermelha, Glória e em Praia de Itaparica, Vila Velha. A situação foi registrada por volta de 17h50 desta terça-feira (28).

Em Vila Velha, houve picos de energia, mas o serviço foi logo normalizado. Em bairros de Vitória, o problema permaneceu por mais tempo.

Em nota, a EDP informou que o apagão foi causado por uma carreta, que colidiu contra um poste da rede de alta tensão na Avenida Capuaba, no bairro Santa Rita, em Vila Velha.

Devido a isso, algumas áreas do município e da Capital registraram uma interrupção momentânea de energia.

"Equipes técnicas da EDP foram imediatamente mobilizadas e estão no local trabalhando na substituição do poste atingido. No momento, por questão de segurança, clientes do entorno do local estão com o fornecimento de energia interrompido até a finalização do serviço."
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Redação de A Gazeta

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Redação de A Gazeta
Ensaio clínico

Butantan recruta idosos em Vitória para teste de nova vacina contra gripe

Publicado em 28/04/2026 às 17:39

O Instituto Butantan, ligado à Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, está recrutando idosos em Vitória para participar do ensaio clínico de uma nova vacina contra a gripe. A pesquisa é destinada a pessoas com 60 anos ou mais e será realizada em dois centros da capital.


O imunizante em teste conta com um adjuvante na composição — substância que aumenta a resposta do organismo à vacina. A proposta é ampliar a proteção em idosos, público mais vulnerável a complicações da gripe devido à imunidade naturalmente mais baixa.


Podem participar homens e mulheres com 60 anos ou mais, saudáveis ou com doenças controladas, como diabetes e hipertensão. Não serão incluídas pessoas com imunodeficiência ou com condições de saúde não estabilizadas.


Ao todo, cerca de 6.900 voluntários devem participar do estudo em outros 14 municípios, distribuídos por oito estados do país. Metade receberá a vacina desenvolvida pelo Butantan, enquanto a outra metade será imunizada com uma vacina de alta dose já disponível na rede privada, o que permitirá a comparação entre os dois modelos. Os participantes serão acompanhados por seis meses.


Como se candidatar

Em Vitória, o recrutamento será feito em dois locais: o Centro de Avaliação de Medicamentos e Especialidades de Pesquisa (Cenders), também conhecido como Vitória Clinical Institute, e o Centro de Pesquisa Clínica e Diagnóstico do Espírito Santo (CedoES).


Os interessados devem entrar em contato diretamente com os centros de pesquisa para obter mais informações sobre o processo de seleção.

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Redação de A Gazeta

/ [email protected]
Redação de A Gazeta
Ajude

Advogado de Guaçuí desaparece após festa em Vila Velha

Publicado em 28/04/2026 às 16:39
Antônio Carlos Veiga de Freitas, de 27 anos, mora em Guaçuí e desapareceu após uma festa em Vila Velha
Antônio Carlos Veiga de Freitas, de 27 anos, mora em Guaçuí e desapareceu após uma festa em Vila Velha Arquivo pessoal

Um advogado desapareceu após uma festa que aconteceu na madrugada de domingo (26) na Barra do Jucu, em Vila Velha, na Grande Vitória. Antônio Carlos Veiga de Freitas, de 27 anos, mora e trabalha em Guaçuí, no Caparaó capixaba. De acordo com a família, ele estava acompanhado da esposa e de amigos quando se afastou do grupo após perder a chave do carro. Durante a procura, ele acabou saindo do local e não retornou.

Familiares souberam que, pouco depois, o jovem teria sido visto caminhando por uma rodovia de forma desorientada. Buscas já foram realizadas pela região, mas ele não foi localizado. O celular dele ficou guardado dentro do veículo, impossibilitando o contato.

A Polícia Civil informou que está investigando o caso. Informações que possam ajudar a localizar Antônio podem ser compartilhadas pelo Disque-Denúncia: por telefone, basta discar 181; pelo site, clique aqui; já pelo WhatsApp, basta mandar uma mensagem para o número 27 99253-8181. 

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Carol Leal

Repórter / [email protected]
Carol Leal
Ação do Crea-ES

Segunda Ponte em Colatina passará por vistoria após detecção de marcas em pilastras

Publicado em 28/04/2026 às 15:31
Imagens divulgadas nas redes sociais mostram marcas em pilastra, mas avaliação inicial indica que não são rachaduras. Os órgãos responsáveis irão realizar uma vistoria no local Heriklis Douglas

Após a detecção de marcas em duas pilastras da Ponte Sérgio Ceotto, conhecida como Segunda Ponte, em Colatina, região Noroeste do Espírito Santo, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo (Crea-ES) realizará, nesta quarta-feira (29), uma vistoria técnica no local. 

A ação será conduzida por uma equipe multidisciplinar composta por engenheiros civis, mecânicos, especialistas em cálculo estrutural, geólogos, agrônomos e agentes fiscais do Conselho. O objetivo é avaliar as condições da estrutura e contribuir com as análises que estão sendo realizadas por outros órgãos.

Segundo o Crea-ES, a iniciativa busca reforçar a segurança da população e destacar a importância de manutenções periódicas e preventivas para garantir a durabilidade da estrutura e a segurança de quem utiliza a via.

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Luana Luiza

Repórter / [email protected]
Luana Luiza
Crime

Foragido por tráfico é preso suspeito de escalpelar mulher em Itapemirim

Publicado em 28/04/2026 às 11:01
Suspeito de tráfico e de escalpelar mulher é preso em Itapemirim
Suspeito de tráfico e de escalpelar mulher é preso em Itapemirim Polícia Civil

Um homem de 31 anos, que estava foragido da Justiça, foi preso na segunda-feira (27) por tráfico de drogas na localidade de Graúna, em Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Segundo a Polícia Civil, ele também é suspeito de ter arrancado o couro cabeludo da companheira durante uma agressão no último domingo (26).


De acordo com a corporação, João Batista da Silva foi localizado em ação conjunta da Delegacia Regional de Itapemirim com o Núcleo Especializado de Atendimento à Mulher (Neam). Segundo o delegado responsável pelo caso, Daniel Correa, o suspeito estava foragido desde janeiro e é apontado como uma das principais lideranças do tráfico de drogas na região.

As investigações indicam que ele atuava como um dos chefes de uma organização criminosa responsável pela movimentação de milhões de reais em atividades ilícitas. Além disso, demonstrou extrema periculosidade ao praticar um crime bárbaro de violência doméstica, que resultou em graves lesões na vítima

Daniel Correa Delegado de Itapemirim

Após a prisão, o homem foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça. Ele deve responder por tráfico de drogas e lesão corporal no contexto de violência doméstica, com base na Lei Maria da Penha.

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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Clonagem

PRF flagra 2 caminhões com a mesma placa na BR 101 no ES e motorista é preso

Publicado em 28/04/2026 às 10:38
Segundo a PRF, o caminhão clonado vinha de Minas Gerais pela BR 259, enquanto o veículo original trafegava pela BR 101, no sentido Bahia.
A PRF explicou que o caminhão original tinha restrição judicial e não poderia circular normalmente. Reprodução | PRF-ES

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu um caminhão com sinais de clonagem na noite de segunda-feira (27), no km 204 da BR 101, em João Neiva, no Norte do Espírito Santo. A irregularidade foi descoberta após os agentes identificarem dois caminhões com as mesmas características e a mesma placa circulando em rodovias diferentes.


Segundo a PRF, um caminhão modelo DAF/XF FTT 530 SSC, de cor azul e com placa registrada em Ibiraçu, foi visto trafegando pela BR 101. Em seguida, outro veículo idêntico, com a mesma identificação, foi localizado. Levantamentos apontaram que o caminhão clonado havia saído de Minas Gerais pela BR 259, enquanto o veículo original seguia pela BR 101, no sentido da Bahia.


Durante a fiscalização, os policiais constataram que os sinais identificadores do caminhão abordado não correspondiam à placa exibida. Ainda de acordo com a corporação, o veículo original possuía restrição judicial de transferência e circulação desde o dia 8 de abril.

A PRF informou que os dois caminhões pertencem à mesma empresa, o que levanta a suspeita de que a adulteração da placa teria sido feita para burlar a restrição judicial e manter o veículo em circulação.


O motorista, de 53 anos, afirmou desconhecer a irregularidade e disse que apenas conduzia o caminhão a serviço da empresa, já que os veículos seriam compartilhados entre motoristas. Segundo a Polícia Civil, ele foi autuado em flagrante por adulteração de sinal identificador de veículo automotor e encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP). O caminhão clonado apreendido foi removido para o pátio credenciado.

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Veja vídeo

Motociclista é flagrado transportando placa de trânsito na BR 482, em Cachoeiro

Publicado em 28/04/2026 às 10:01

Um motociclista foi flagrado transportando uma placa de sinalização de trânsito na BR 482, entre as localidades de Coutinho e Pacotuba, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. A cena chamou a atenção de Sthela Moulin, que viajava com o marido no sentido de Alegre, no último domingo (26).


Segundo ela, o condutor carregava a placa apoiada sobre as pernas por vários metros, conforme registrado em vídeo. “Eu estava voltando de Cachoeiro quando passamos por baixo daquela ponte, no sentido de Coutinho. Acredito que, ao chegar em Pacotuba, ele tenha parado, porque eu e meu esposo não o vimos mais”, relatou.


A Polícia Militar foi acionada para verificar possíveis irregularidades cometidas pelo motociclista, mas não havia se manifestado até a última atualização desta reportagem.


O Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES) também foi procurado para informar se há registro de ausência de placas no trecho, porém ainda não respondeu.

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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Operação retomada

Heliponto da Rodoviária de Vitória é reativado para pousos noturnos do Notaer

Publicado em 28/04/2026 às 07:35
Heliponto da Rodoviária de Vitória
Heliponto da Rodoviária de Vitória Divulgação | Governo do ES

O heliponto da Rodoviária de Vitória voltou a receber pousos noturnos após a recuperação do sistema de iluminação, que havia sido danificado por atos de vandalismo. A reativação do espaço é considerada essencial para operações de resgate e transporte aeromédico realizadas pelo Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Secretaria da Casa Militar (Notaer).


De acordo com informações do governo do Estado, a necessidade de retomar os pousos noturnos, principalmente em atendimentos a pacientes e ocorrências de acidentes, levou o Notaer a solicitar apoio da Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Espírito Santo (Ceturb-ES) para a recuperação do local.


Antes da intervenção, as equipes estavam impedidas de utilizar o heliponto durante a noite devido à falta de visibilidade, causada pelo dano nos equipamentos de iluminação. Os reparos foram realizados pela equipe de manutenção da Gerência de Terminal Rodoviário (Getro). A recuperação foi feita sem custos adicionais, utilizando apenas recursos já disponíveis no setor.


O retorno das atividades noturnas ocorreu no dia 14 de abril. Ainda conforme a companhia, o heliponto deve passar por novas adaptações e melhorias, incluindo medidas para reforçar a vigilância do espaço e evitar novos atos de depredação.

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Redação de A Gazeta

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Redação de A Gazeta
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