Motorista é detido com 50 mil maços de cigarros por suspeita de descaminho em Alegre

O motorista de um utilitário Renault Master foi detido, suspeito de descaminho, após ser flagrado pela Polícia Militar transportando cerca de 50 mil maços de cigarros na BR 482, em Alegre, no Sul do Espírito Santo, na tarde de segunda-feira (27).





De acordo com a polícia, a abordagem ocorreu durante uma fiscalização de rotina. Os militares identificaram inconsistências entre a carga e a nota fiscal apresentada, além de contradições nas informações fornecidas pelo motorista sobre o destino da mercadoria.





Diante da suspeita de irregularidade, o condutor, o veículo, a carga e um aparelho celular foram encaminhados à Polícia Federal em Cachoeiro de Itapemirim. A reportagem procurou a corporação para saber quais medidas foram adotadas em relação ao caso, mas não houve retorno até a última atualização desta matéria.