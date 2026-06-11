Morre homem incendiado com gasolina durante briga em Itarana

O homem de 37 anos, identificado como Geferson Santo Martins da Silva, que sofreu graves queimaduras após ter o corpo incendiado na noite de quarta-feira (10), em Itaraninha, bairro de Itarana, no Noroeste do Espírito Santo, morreu na manhã desta quinta-feira (11). A informação foi confirmada pela Polícia Científica.





De acordo com o delegado Renan Alves, da Delegacia de Itarana, o principal suspeito do crime é um homem de 28 anos, que fugiu após o ataque. A polícia informou que a vítima, o suspeito e uma mulher mantinham uma relação em trisal – relacionamento amoroso que envolve três pessoas.



