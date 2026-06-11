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Violência

Morre homem incendiado com gasolina durante briga em Itarana

Polícia investiga motivação do crime e tenta localizar suspeito de atear fogo na vítima

Publicado em 11 de Junho de 2026 às 16:57

Enzo Teixeira

Enzo Teixeira

Publicado em 

11 jun 2026 às 16:57
Geferson Santo Martins da Silva, de 37 anos, morreu após sofrer queimaduras graves em Itarana
Geferson Santo Martins da Silva sofreu graves queimaduras e não resistiu aos ferimentos Leitor A Gazeta 

O homem de 37 anos, identificado como Geferson Santo Martins da Silva, que sofreu graves queimaduras após ter o corpo incendiado na noite de quarta-feira (10), em Itaraninha, bairro de Itarana, no Noroeste do Espírito Santo, morreu na manhã desta quinta-feira (11). A informação foi confirmada pela Polícia Científica. 


De acordo com o delegado Renan Alves, da Delegacia de Itarana, o principal suspeito do crime é um homem de 28 anos, que fugiu após o ataque. A polícia informou que a vítima, o suspeito e uma mulher mantinham uma relação em trisal – relacionamento amoroso que envolve três pessoas.

Informações preliminares da investigação apontam que os envolvidos estavam em uma residência quando iniciaram uma discussão. Durante o desentendimento, o suspeito teria jogado gasolina na vítima e, em seguida, ateado fogo. Após o crime, ele fugiu do local em uma moto.


De acordo com a Polícia Militar, moradores da região conseguiram socorrer a vítima antes da chegada das equipes de emergência. Quando os policiais chegaram ao local, encontraram o homem do lado de fora da residência, deitado sobre uma manta e com queimaduras em grande parte do corpo.


O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) prestou os primeiros atendimentos e encaminhou a vítima para o Hospital São Braz. Posteriormente,  Geferson foi transferido para o Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, na Serra, onde morreu. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Vitória.


A Polícia Civil informa que o caso segue sob investigação da Delegacia de Itarana. A motivação do crime ainda não foi esclarecida e o suspeito não foi encontrado.



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