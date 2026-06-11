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Motorista de carro de luxo é rendido por bandidos em Jardim Camburi

A vítima foi retirada à força do Porsche que conduzia e colocada no carro utilizado pelos bandidos

Publicado em 11 de Junho de 2026 às 12:17

Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

11 jun 2026 às 12:17

O motorista de um Porsche foi rendido por criminosos no final da manhã desta quinta-feira (11), no bairro Jardim Camburi, em Vitória. Imagens de uma câmera de segurança registraram o momento em que a vítima é forçada a entrar no carro dos suspeitos, enquanto um dos assaltantes foge levando o veículo de luxo.


O vídeo mostra o automóvel da vítima parando em um cruzamento, quando é interceptado por um carro cinza. Dois homens descem do veículo e abordam o motorista.


Apesar de tentar resistir, a vítima é colocada à força no banco traseiro do carro dos criminosos. Na sequência, um dos envolvidos assume o volante do Porsche, enquanto os comparsas fogem no outro automóvel.


A Polícia Militar informou que o motorista foi encontrado no município da Serra e que está bem. A ocorrência segue em andamento e ainda não há informações sobre os criminosos.

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