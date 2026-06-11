Bombeiros levam 10h para combater incêndio em morro de Cachoeiro de Itapemirim

Um incêndio atingiu uma área de pasto no Morro das
Andorinhas, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na manhã
de quarta-feira (10). Segundo o Corpo de Bombeiros, a equipe levou mais de 10 horas para
controlar as chamas.
De diversos bairros da cidade era possível ver o fogo
consumindo a vegetação no morro. As causas do incêndio não foram identificadas.
Segundo os Bombeiros, a área atingida era extensa, mas havia poucas chamas próximas às casas.
Com uma caminhonete equipada para esse tipo de ocorrência,
além de abafadores e bombas costais, os bombeiros conseguiram controlar a
situação somente durante a noite, por volta das 20h. O relevo da região e o vento
foram fatores, segundo o Corpo de Bombeiros, que dificultaram o trabalho.