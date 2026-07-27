Com CNH suspensa, jovem ignora ordem de parada e capota carro na BR 101

Uma perseguição na BR 101 terminou com um carro capotado e um motorista de 22 anos detido na manhã de domingo (26), na altura do bairro Ribeira, em Viana. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), Rafael Costa Pelissari estava com a CNH suspensa desde dezembro do ano passado por se recusar a fazer o teste do bafômetro.





Ainda de acordo com a corporação, o jovem passou pela praça de pedágio, por volta das 8h40, apresentando sinais de embriaguez. Diante da suspeita, os agentes montaram um cerco para realizar a abordagem. No entanto, ele desobedeceu a ordem de parada e tentou fugir.





Durante a perseguição, Rafael perdeu o controle da direção, saiu da pista e capotou o veículo.