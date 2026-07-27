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Suspeita de embriaguez

Com CNH suspensa, jovem ignora ordem de parada e capota carro na BR 101

Aos policiais, rapaz de 22 anos admitiu ter ingerido bebida alcoólica em uma boate, onde comemorou o aniversário

Publicado em 27 de Julho de 2026 às 09:09

Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

27 jul 2026 às 09:09

Uma perseguição na BR 101 terminou com um carro capotado e um motorista de 22 anos detido  na manhã de domingo (26), na altura do bairro Ribeira, em Viana. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), Rafael Costa Pelissari estava com a CNH suspensa desde dezembro do ano passado por se recusar a fazer o teste do bafômetro.


Ainda de acordo com a corporação, o jovem passou pela praça de pedágio, por volta das 8h40, apresentando sinais de embriaguez. Diante da suspeita, os agentes montaram um cerco para realizar a abordagem. No entanto, ele desobedeceu a ordem de parada e tentou fugir.


Durante a perseguição, Rafael perdeu o controle da direção, saiu da pista e capotou o veículo.

Segundo apuração da TV Gazeta, o motorista conseguiu sair sozinho pela janela do passageiro e não sofreu ferimentos. Ele recusou o teste do bafômetro e o atendimento médico.


Segundo a ocorrência, aos policiais, Rafael confessou que havia comemorado o aniversário em uma boate de Vitória, onde ingeriu bebida alcoólica até a madrugada de domingo. Em seguida, dirigiu até a casa de um amigo, na Serra.


Ele foi encaminhado à Delegacia Regional de Cariacica, onde foi autuado em flagrante por embriaguez ao volante, violação da suspensão do direito de dirigir, dirigir com a CNH suspensa e desobediência.


* Com informações do repórter André Afonso, da TV Gazeta. 

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