Corredor passa mal e morre após participar de maratona em São Paulo

O corredor Júlio Barreto, 50, morreu após participar da SP City Marathon Divulgação

O corredor Júlio Barreto morreu após participar da SP City Marathon, realizada neste domingo (26), em São Paulo

O que aconteceu

A morte foi comunicada pela organização da prova. Segundo a publicação, ele passou mal após concluir a prova e perdeu a consciência.

Júlio foi atendido no local e manobras de reanimação foram realizadas. Ele foi encaminhado ao hospital, mas morreu.

A prova tinha duas distâncias. Um dos trajetos teria 21,1 km de distância, enquanto o maior contava com 42,2 km.

O corredor trabalhava na empresa Danone. Segundo seu perfil no LinkedIn, ele trabalhava como gerente de acesso ao mercado, com foco em saúde suplementar, nutrição especializada e oncologia. Ele também tinha experiência no mercado farmacêutico.

Júlio era formado em comunicação social, publicidade e propaganda. Ele fez o curso entre 1996 e 1999, na FMU. O corredor também era pós-graduado em administração e marketing pela mesma faculdade.

Veja nota da SP City Marathon

"É com profundo pesar que informamos o falecimento do corredor Júlio Barreto durante a SP City Marathon, realizada neste domingo (26).

Após a chegada, Júlio apresentou episódio de perda de consciência e ausência de resposta a estímulos, sendo prontamente atendido pela equipe médica do evento, que iniciou as manobras de reanimação ainda no local. Encaminhado ao hospital, recebeu todo o suporte avançado disponível, mas, apesar de todos os esforços, não resistiu.

A equipe médica, os voluntários e toda a organização se solidarizam com a família, os amigos e todos que correram ao seu lado neste domingo (26). Neste momento, o que nos cabe é o respeito, o silêncio e o acolhimento.

Que a família encontre conforto. Nosso mais sincero sentimento de pesar.