ES tem mais de 5.570 vagas de emprego e estágio nesta segunda-feira (27)

As agências do Sine e do Trabalhador do Espírito Santo têm 5.576 vagas de emprego e estágio disponíveis nesta segunda-feira (27). Os interessados devem procurar as unidades, sem esquecer de levar os documentos pessoais.
As oportunidades são atualizadas diariamente e podem ser retiradas do sistema à medida que forem preenchidas. Há postos para trabalhar na indústria, supermercado, comércio, construção civil, entre outros setores.
Confira as vagas
AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE CARIACICA
Como se candidatar: Não há necessidade de agendamento prévio. A agência vai funcionar em um novo local: o Centro Administrativo, localizado na avenida Alice Coutinho, em Vera Cruz, ao lado da Câmara Municipal de Cariacica, das 8 às 18 horas. Por meio do WhatsApp da agência, os candidatos também poderão ter acesso às listas das vagas de emprego, acompanhar o processo seletivo e tirar dúvidas sobre agendamento e como se candidatar às vagas oferecidas semanalmente. Os munícipes podem enviar mensagens para o número (27) 98831-6008, de segunda a sexta, das 8h às 16 horas.
Vagas:1.343 sendo 301 para pessoas com deficiência. Há oportunidades para carpinteiro, auxiliar de borracheiro, atendente, operador de caixa, promotor de vendas, entre outros postos. Veja as vagas.
SINE DE CARIACICA
Como se candidatar: o trabalhador deve procurar a agência que funciona no Faça Fácil, Av. Aloizio Santos, 500, Santo André, Cariacica, das 8h às 17h
Vagas: 388. Há oportunidades para ajudante de ajudante de carga e descarga, alimentador de produção, auxiliar de limpeza, eletricista, encanador, pedreiro, promotor de vendas, entre outras chances. Veja as vagas. Para selecionar a vaga de interesse, é necessário usar a busca para por município.
SINE DA SERRA
Como se candidatar: os interessados devem comparecer na agência, localizada no bairro Portal de Jacaraípe, no Pró-cidadão, das 8 às 17 horas.
Vagas: 1.471. Há oportunidades para açougueiro, ajudante de cozinha, assistente administrativo, auxiliar de estoque pcd, auxiliar de linha de produção, cozinheiro de restaurante, fiel de depósito, motorista de caminhão, entre outras chances. Veja as vagas.
SINE DE VITÓRIA
Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência que funciona na Casa do Cidadão, Avenida Maruípe, 2.544, Itararé, das 8h às 17h.
Vagas: 249. Há oportunidades para ajudante de cozinha, assistente de vendas, auxiliar mecânico de ar condicionado, mergulhador, operador de carrinho, passadeira de peças confeccionadas, pedreiro, entre outras chances. Para verificar as oportunidades do Sine de Vitória, é necessário utilizar o filtro disponível na página. Veja as vagas.
SINE DE ANCHIETA
Como se candidatar: os interessados podem procurar a agência, das 8 às 17 horas, na Casa do Cidadão, Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 767, Centro.
Vagas: 24. Há oportunidades para alinhador de autos, operador de empilhadeira, atendente de vendas, motorista de caminhão betoneira, operador de mini pá carregadeira, entre outras chances. Veja as vagas.
SINE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, das 8 às 17 horas, que fica na Rua Costa Pereira, 90, Centro.
Vagas: 150. Há oportunidades para atendente balconista, auxiliar de cozinha, auxiliar de limpeza, auxiliar de linha de produção, carpinteiro, cozinheiro, instalador reparador de linhas telefone, operador de caixa, porteiro, repositor de mercadoria, entre outros postos. Veja as vagas. Para selecionar a vaga de interesse, é necessário usar a busca para por município.
AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE MARATAÍZES
Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Av. Rubens Rangel, nº 1489, Ed. Itamaraty, Cidade Nova, das 8 às 17 horas.
Vagas: 63. Há oportunidades para açougueiro, agente de pátio, atendente do setor de frios e laticínios, carregador e descarregador de caminhões, operador de guindaste, repositor de supermercado, entre outras chances. Veja as vagas. Para selecionar a vaga de interesse, é necessário usar a busca para por município.
SINE DE ARACRUZ
Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Rua José Coutinho da Rocha, nº 140, bairro Vila Rica, das 8 às 17 horas.
Vagas: 175. Há oportunidades para ajudante florestal, assistente de produção civil, atendente balconista, consultor comercial, cuidador, operador de equipamento, padeiro, pintor airless, entre outras chances. Veja as vagas. Para selecionar a vaga de interesse, é necessário usar a busca para por município.
SINE DE LINHARES
Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, das 8 às 13 horas, no Center Norte Conceição, que fica na Rua Florentino Avidos, no bairro Conceição.
Vagas: 129. Há oportunidades para auxiliar de logística, auxiliar de obras, carpinteiro, motorista de caminhão, operador de depósito, operador de produção, técnico de edificações, entre outras chances. Veja as vagas.
SINE DE SÃO MATEUS
Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona, das 8 às 17 horas, na Avenida José Tozzi, nº2616, Bairro Boa Vista.
Vagas: 270. Há oportunidades para ajudante de caminhão, auxiliar de serviços gerais, assistente técnico, ajudante florestal, armador pleno, ajudante de obras, carpinteiro, copeiro, motorista de caminhão, operador de redes, entre outras chances. Veja as vagas. Para selecionar a vaga de interesse, é necessário usar a busca para por município.
SINE DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
Como se candidatar: os interessados devem enviar os currículos para o e-mail: currí[email protected] com o número de CPF.
Vagas: 68. Há oportunidades para artífice de manutenção, camareira de hotel, coletor de resinas, churrasqueiro, ajudante de pátio, operador de máquina de fio, operador de prensa, repositor de mercadoria, entre outras chances. Para selecionar a vaga de interesse, é necessário usar a busca para por município. Veja as vagas.
SINE DE COLATINA
Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona, das 8 às 17 horas, na Av. Getúlio Vargas, 98, Centro.
Vagas: 25. Há oportunidades para ajudante de obras, auxiliar de cozinha, carpinteiro, pedreiro, técnico de controle de meio ambiente, vendedor interno, entre outras chances. Veja as vagas. Para selecionar a vaga de interesse, é necessário usar a busca para por município.
SINE DE NOVA VENÉCIA
Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona, das 8 às 17 horas, na Rua Jussara, 10, Margareth.
Vagas: 392. Há oportunidades para ajudante de açougueiro, ajudante de motorista, almoxarife, auxiliar de expedição, carpinteiro, enfermeiro do trabalho, engenheiro eletricista, montador de máquinas, entre outras chances. Veja as vagas. Para selecionar a vaga de interesse, é necessário usar a busca para por município.
Leia Mais Sobre Oportunidades