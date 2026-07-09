MedSênior anuncia a abertura de novas vagas de emprego no ES

A MedSênior, operadora de saúde que atende o público a partir de 49 anos, está com 145 vagas de emprego abertas no Espírito Santo. Além disso, o convênio médico tem postos de trabalho em Brasília e no Rio de Janeiro, totalizando 400 chances no país.





As oportunidades estão disponíveis para áreas assistenciais e administrativas. Na capital capixaba, os cargos são voltados para profissionais de diversos perfis e níveis de experiência, como técnico de enfermagem, enfermeiro, assistente social, faturista, vendedor digital, supervisor de call center, analista de planejamento e operador de telemarketing.





Os interessados podem verificar os requisitos, atividades e formato de trabalho na página de carreira da empresa e no perfil oficial da companhia no LinkedIn.