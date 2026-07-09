MedSênior anuncia a abertura de novas vagas de emprego no ES

A MedSênior, operadora de saúde que atende o público a partir de 49 anos, está com 145 vagas de emprego abertas no Espírito Santo. Além disso, o convênio médico tem postos de trabalho em Brasília e no Rio de Janeiro, totalizando 400 chances no país.
As oportunidades estão disponíveis para áreas assistenciais e administrativas. Na capital capixaba, os cargos são voltados para profissionais de diversos perfis e níveis de experiência, como técnico de enfermagem, enfermeiro, assistente social, faturista, vendedor digital, supervisor de call center, analista de planejamento e operador de telemarketing.
Os interessados podem verificar os requisitos, atividades e formato de trabalho na página de carreira da empresa e no perfil oficial da companhia no LinkedIn.
De acordo com a operadora de saúde, o banco de talentos é mantido constantemente, incluindo oportunidades específicas para Pessoas com Deficiência (PcD).
Entre os benefícios oferecidos pela empresa estão plano de saúde, auxílio-alimentação, Wellhub (Gympass), acolhimento psicológico e folga no dia do aniversário, além de programas de desenvolvimento profissional.
Ainda conforme o convênio médico, não há cobrança de taxa para participação em processos seletivos.
A CEO do plano de saúde, Priscila Valentim, destaca que a empresa busca profissionais alinhados ao seu propósito de promover o bem envelhecer, com foco em um cuidado preventivo, humanizado e integrado.
Além das oportunidades no Espírito Santo, a operadora de saúde está com mais de 110 vagas abertas no Rio de Janeiro, enquanto em Brasília, são 150 postos.
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