CIEE abre vagas em cursos para se qualificar nas férias sem sair de casa

O Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) está com inscrições abertas para cursos de qualificação gratuitos para quem quer se capacitar sem sair de casa. São mais de 50 opções de treinamentos.
A oferta do CIEE Saber Virtual é voltada para quem quer aproveitar o período de descanso para explorar novas áreas de conhecimento, enriquecer o currículo e o portfólio, além de fortalecer competências para se destacar no mercado de trabalho.
Atualmente, a plataforma tem mais de 37 mil estudantes cadastrados. Aqueles participantes que concluírem uma das qualificações on-line recebem certificados.
A instituição informou que, entre os lançamentos deste ano, estão os cursos Além do Like e Orientação Profissional - PUC-SP. Ambas as novidades são estruturadas em quatro módulos com conteúdos integrados que misturam dinâmicas interativas para exercitar o pensamento crítico e as escolhas na vida profissional e pessoal.
Os cursos mais procurados na plataforma são:
- Planilhas no Excel
- Documentos no Word
- Como Falar Bem
- Organize seu tempo
- A Arte da Superação
A superintendente de Ação Social e Filantropia do CIEE, Maria Nilce, ressalta que o CIEE Saber Virtual oferece aos estudantes, jovens e adolescentes a oportunidade de ampliar o conhecimento e desenvolver competências importantes para o mundo do trabalho por meio de cursos gratuitos e acessíveis.
“O objetivo é contribuir para a formação desses jovens, incentivando o protagonismo em suas próprias trajetórias e preparando-os para fazer escolhas mais conscientes sobre o futuro, ampliando as possibilidades de desenvolvimento pessoal e profissional”, afirma a executiva.
Como se inscrever
Para ter acesso aos cursos, basta entrar no Portal CIEE, clicar na aba “Soluções" e, em seguida, em “Quero me preparar". Depois, ao selecionar “Cursos Saber Virtual”, o usuário será direcionado para a página de cadastro com login e senha, onde terá acesso a todo o catálogo de cursos disponíveis.
O acesso pode ser feito pelo link: sabervirtual.ciee.org.br.
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