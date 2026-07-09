CIEE abre vagas em cursos para se qualificar nas férias sem sair de casa

O Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) está com inscrições abertas para cursos de qualificação gratuitos para quem quer se capacitar sem sair de casa. São mais de 50 opções de treinamentos.





A oferta do CIEE Saber Virtual é voltada para quem quer aproveitar o período de descanso para explorar novas áreas de conhecimento, enriquecer o currículo e o portfólio, além de fortalecer competências para se destacar no mercado de trabalho.





Atualmente, a plataforma tem mais de 37 mil estudantes cadastrados. Aqueles participantes que concluírem uma das qualificações on-line recebem certificados.