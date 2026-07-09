Médico é preso após denúncia de abuso sexual em consulta em Irupi

Um médico de 26 anos foi preso após ser denunciado por suspeita de abuso sexual contra um paciente de 18 anos durante uma consulta em Irupi, no Sul do Espírito Santo, na terça-feira (7).





Segundo a Polícia Militar, o médico informou que o jovem procurou atendimento com sintomas de náuseas, vômitos, dor abdominal, tosse e dor de garganta havia cerca de três dias. Durante a consulta, o profissional afirmou ter identificado um aumento de volume na região abdominal e levantou a hipótese de uma hérnia inguinal, motivo pelo qual pediu que o paciente retirasse a bermuda e a cueca para a realização do exame físico.





O médico negou ter praticado qualquer ato de cunho sexual durante o atendimento.

Já o paciente relatou à PM que, após mostrar imagens ilustrativas de hérnia no celular, o médico passou a tocá-lo na região íntima. Segundo o jovem, ele pediu que o profissional parasse, mas ficou sem reação. Ainda conforme o relato, o médico pediu que o episódio permanecesse entre os dois, alegando que poderia perder o emprego caso o caso se tornasse público.