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Vila Velha

Jovem que sumiu no mar na Praia de Itaparica é encontrado morto

Publicado em

09 jul 2026 às 14:44
O corpo do jovem Arthur Mulinari Oliveira, de 22 anos, foi encontrado por volta das 14h desta quinta-feira (9).
Leitor AG

O corpo do jovem Arthur Mulinari Oliveira, de 22 anos, foi encontrado por volta das 14h desta quinta-feira (9), em Vila Velha. Segundo os Bombeiros, o corpo estava próximo ao Posto 15, no final da Praia de Itaparica, a mesma região em que a vítima havia sumido.


Arthur desapareceu no mar na terça-feira (7) após ser atingido por fortes ondas enquanto surfava com um amigo. Barcos e helicópteros foram utilizados durante as buscas.

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Mikaella Mozer

Repórter / [email protected]
Mikaella Mozer
Veja imagem

Drogas com fotos de Vini Júnior e Sadio Mané são apreendidas no ES

Publicado em 09/07/2026 às 11:47
Drogas foram embaladas com imagens dos jogadores Vinicius Junior, do Brasil, e Sadio Mané, do Senegal
Drogas foram embaladas com imagens dos jogadores Vinicius Junior, do Brasil, e Sadio Mané, do Senegal Crédito: Divulgação | Polícia Civil

Drogas com fotos dos jogadores Vinicius Júnior, da Seleção Brasileira, e de Sadio Mané, do Senegal, foram apreendidas durante uma operação da Polícia Civil em Vila Velha e Guarapari, no Espírito Santo, contra facções criminosas. O material estava dentro do micro-ondas de uma das casas alvo de buscas. 


Segundo a Polícia Civil, a operação, deflagrada nesta quinta-feira (9), foi uma resposta a ataques armados e à disputa entre facções criminosas nas regiões de Recanto da Sereia, em Guarapari, e no bairro Jabaeté, em Vila Velha. 


Durante as buscas em Jabaeté, os policiais localizaram 1.245 porções de substância com características semelhantes à PAC, já fracionadas e prontas para a venda, dentro do eletrodoméstico. As fotos dos jogadores nas embalagens chamam a atenção (veja acima). Os pacotes foram recolhidos.  

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Júlia Afonso

Repórter / [email protected]
Júlia Afonso
BR 259

Motorista fica preso às ferragens em colisão entre carretas em Colatina

Publicado em 09/07/2026 às 11:34
Motorista foi desencarcerado pelo Corpo de Bombeiros, socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) e encaminhado ao Hospital Estadual Sílvio Avidos.
Acidente aconteceu na BR 259, em Colatina Leitor | A Gazeta

Um motorista ficou ferido após se envolver em um acidente com outra carreta no km 27 da BR 259, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, na noite de quarta-feira (8). De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF)a vítima ficou presa às ferragens após a colisão traseira. Não foi informado como o acidente aconteceu.


Segundo a PRF, o motorista foi desencarcerado pelo Corpo de Bombeiros, socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) e encaminhado ao Hospital Estadual Sílvio Avidos. 

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Violência

Homem é espancado e morto pela companheira após discussão por ciúmes em Rio Bananal

Publicado em 09/07/2026 às 11:12
À Polícia Militar (PM), a suspeita relatou que as agressões ocorreram após uma discussão motivada por ciúmes.
Ademilson Gabrielli, de 57 anos, foi encontrado morto no chão da cozinha da casa Montagem | Douglas Abreu

Um homem de 57 anos morreu após ser espancado pela companheira, de 47, no bairro Santo Antônio, em Rio Bananal, no Norte do Espírito Santo, na noite de quarta-feira (8). Ademilson Gabrielli foi encontrado sem vida caído no chão da cozinha. 


À Polícia Militar (PM), a suspeita relatou que estava convivendo com a vítima havia apenas dois dias e que as agressões ocorreram após uma discussão motivada por ciúmes.


De acordo com a PM, a mulher contou que deu um chute na vítima durante a discussão. Depois que o homem caiu, ela continuou as agressões com chutes no rosto e no corpo, mesmo após ele perder a consciência. 


Os policiais constataram que a vítima apresentava inchaço no rosto e lesões compatíveis com agressão física. A mulher foi conduzida para a delegacia de Linhares. 


Em nota, a Polícia Civil informou que a mulher foi autuada em flagrante por homicídio. Ela foi encaminhada ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça. 

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Região Serrana

Motociclista morre decapitado por arame em Santa Maria de Jetibá

Publicado em 09/07/2026 às 10:39
Motociclista morreu decapitado por arame em Santa Maria de Jetibá
Motociclista morreu decapitado por arame em Santa Maria de Jetibá Leitor | A Gazeta

Um motociclista de 34 anos morreu decapitado na manhã de quarta-feira (8) após atingir um arame em uma propriedade rural na localidade de São João do Garrafão, em Santa Maria de Jetibá, na Região Serrana do Espírito Santo.


Segundo a Polícia Militar, o acidente aconteceu em uma estrada particular da propriedade que dá acesso a uma estufa em construção. Ao entrar na estrutura, o condutor acelerou a motocicleta em direção à parte superior da estufa e atingiu um arame utilizado para o estaiamento de escoras, que estava sem a devida tensão. 


O impacto causou a morte da vítima no local. O homem prestava serviço na propriedade onde ocorreu o acidente.


A Polícia Científica (PCIES) informou que a perícia foi acionada e o corpo foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Venda Nova do Imigrante.


As circunstâncias do acidente serão investigadas pela Delegacia de Polícia de Santa Maria de Jetibá.

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Jaciele Simoura

Reporter / [email protected]
Jaciele Simoura
Em Viana

Mulher vem de SP para conhecer namorado e acaba em cárcere privado no ES

Publicado em 09/07/2026 às 10:11

Após conhecer um homem pelas redes sociais, uma jovem de 24 anos saiu de São Paulo e veio para Viana, no Espírito Santo, morar com ele. O que era para ser o início de uma história de amor virou pesadelo: a vítima foi mantida em cárcere privado, agredida e ameaçada de morte. No fim, o suspeito, de 32 anos, acabou preso. 


A jovem foi encontrada em uma casa próxima a um sítio na região de Morada de Bethânia, na última terça-feira (7). Os policiais chegaram até ela após uma denúncia: a mãe da vítima, que mora no Ceará, soube da situação da filha e acionou as autoridades. 


Para os militares, a moça contou que chegou no Espírito Santo, depois do convite do namorado, em 2 de julho. Logo no dia seguinte, ele começou com agressões e ameaças de morte, dizendo que não iria deixar a mulher ir embora. 


Questionado pelos policiais, Sergio Alan Lima da Silva negou as acusações. Ele foi levado para a Delegacia Regional de Cariacica, onde acabou autuado em flagrante por lesão corporal, ameaça, violência psicológica e cárcere privado, todos na forma da Lei Maria da Penha. Em seguida, foi encaminhado ao sistema prisional. 

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Júlia Afonso

Repórter / [email protected]
Júlia Afonso
Próxima terça-feira (14)

Demolição de ponte na Champagnat muda trânsito em Vila Velha

Publicado em 09/07/2026 às 09:25
Demolição de ponte na Champagnat muda trânsito em Vila Velha
Em amarelo os desvios para Praia da Costa e em vermelho desvios para Itapuã e Terceira Ponte Prefeitura de Vila Velha

A ponte localizada na Avenida Champagnat, em Vila Velha, vai ser demolida para dar continuidade às obras que acontecem no Parque Linear do Canal da Costa. A intervenção começa a partir da próxima terça-feira (14) e a previsão é que seja finalizada em três semanas. 


A avenida ficará totalmente interditada no trecho entre a Rua Inácio Higino e a Rua São Paulo. Com a interdição, para ter acesso à Terceira Ponte e ao bairro Itapuã, os motoristas que seguem pela Avenida Carlos Lindenberg deverão utilizar a Rua Sete de Setembro e, em seguida, a Avenida Luciano das Neves. Também será possível seguir pela Avenida Champagnat e acessar a Rua Telmo Torres antes do trecho interditado.


Já os condutores com destino ao bairro Praia da Costa deverão utilizar a Rua Quinze de Novembro, com acesso pelos desvios implantados nas ruas Cabo Aylson Simões, Antônio Ataíde ou Inácio Higino.


As obras na Avenida Champagnat são parte do tamponamento do Canal da Costa para a implantação do Parque Linear da Praia da Costa. 

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Estefany Benachio

Estagiária / [email protected]
Estefany Benachio
Acidente

Carro perde controle após colisão e invade tenda de obra da cratera na BR 262

Publicado em 09/07/2026 às 09:18

Um carro atingiu uma tenda onde fica uma equipe que está trabalhando na obra da cratera da BR 262, no quilômetro 101, em Venda Nova do Imigrante, na Região Serrana do Espírito Santo. O acidente aconteceu no início da manhã desta quinta-feira (9) quando o motorista perdeu o controle após ter o veículo atingido na traseira por uma carreta. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), ninguém ficou ferido.


O acidente aconteceu na área que está fechada por conta das obras para reconstruir a pista onde se abriu uma cratera após uma chuva forte.


A reportagem de A Gazeta com um dos motoristas que passou pelo local que o acidente aconteceu por volta das 5h40. Segundo Anderson Meirelles, uma carreta que seguia atrás do carro bateu no veículo. Com isso, o motorista teria perdido o controle e atingiu a barraca. “Por sorte o trabalhador do pare e siga estava fora da barraca, senão teria o atingido”, disse.


Os envolvidos, seguindo a PRF, ficaram de registrar o acidente de forma online.

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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Atenção, motoristas!

Carreta pega fogo e interdita totalmente a BR 101 em Anchieta

Publicado em 09/07/2026 às 06:42

Uma carreta em chamas interditou totalmente a BR 101, na altura do km 362,9, em Anchieta, no Sul do Espírito Santo, na manhã desta quinta-feira (9). O veículo estava carregado de madeira. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), equipes da corporação, do Corpo de Bombeiros e da Ecovias Capixaba atuaram no local para combater o fogo. 


De acordo com a Ecovias Capixaba, por volta das 7h13, a pista foi totalmente liberada em ambos os sentidos.   


Conforme apuração da repórter Mariana Couto, da TV Gazeta, ninguém ficou ferido no incêndio. A carreta seguia no sentido sul da rodovia quando o fogo começou. O congestionamento chegou a cerca de 13 quilômetros no sentido norte e 5 quilômetros no sentido sul. 


O motorista relatou ao Corpo de Bombeiros que trafegava pela rodovia quando sentiu cheiro de queimado. Ao parar o veículo, percebeu um princípio de incêndio em um dos pneus. As chamas se espalharam rapidamente e atingiram toda a carreta.


Segundo o Corpo de Bombeiros, o combate ao incêndio durou cerca de três horas e contou com o apoio da Defesa Civil de Alfredo Chaves, da Ecovias Capixaba e da PRF.

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Jaciele Simoura

Reporter / [email protected]
Jaciele Simoura
Grande Vitória

Incêndio atinge apartamento na Praia do Morro em Guarapari

Publicado em 08/07/2026 às 21:41

Um incêndio atingiu um apartamento na Praia do Morro, em Guarapari, no final da tarde desta quarta-feira (8). As chamas tiveram início no quarto do imóvel, mas foram contidas pelo Corpo de Bombeiros antes que se espalhassem.


Segundo o comandante da corporação em Guarapari, a fuligem se espalhou pelos andares superiores do prédio, apesar de o fogo ter ficado restrito ao apartamento. A suspeita inicial é de que uma sobrecarga na rede elétrica do imóvel, utilizado para aluguel de temporada, tenha provocado o incêndio. No entanto, a perícia não foi acionada pelo proprietário.


Após a atuação dos bombeiros, o prédio passou por uma avaliação que descartou danos estruturais. Com isso, os moradores foram autorizados a retornar aos apartamentos. (Com informações de Isabelle Oliveira, da TV Gazeta)

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Caroline Freitas

Repórter / [email protected]
Caroline Freitas
Noroeste capixaba

Idosos são agredidos e amarrados durante assalto em São Gabriel da Palha

Publicado em 08/07/2026 às 20:18

Um casal de idosos foi agredido e amarrado durante um assalto à casa onde mora, em São Gabriel da Palha, no Noroeste do Espírito Santo, nesta quarta-feira (8). Segundo a Polícia Militar, três criminosos encapuzados invadiram o imóvel, no bairro Vila Comboni, em busca de objetos de valor.


As vítimas foram agredidas e mantidas amarradas enquanto os suspeitos vasculhavam a residência. Eles roubaram cerca de R$ 20 mil em dinheiro, além de joias, celulares e um carro que estava na garagem do imóvel.


O idoso, de 79 anos, contou que estava na varanda quando foi atacado com socos pelos criminosos. Em seguida, foi amarrado, amordaçado e teve os olhos vendados. A esposa dele, de 86 anos, também foi agredida e amarrada.


Após a fuga dos criminosos, as vítimas passaram a gritar por socorro. Dois homens que passavam pela região ouviram os pedidos de ajuda e acionaram a Polícia Militar.

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Ana Muniz

Repórter / [email protected]
Ana Muniz
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