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Sul do ES

Batida entre carro e carreta deixa três feridos na BR 262 no ES

Veículo de passeio perdeu o controle, colidinho com a lateral do caminhão, que estava carregado de vergalhões

Publicado em 04 de Julho de 2026 às 19:24

André Borghi

André Borghi

Publicado em 

04 jul 2026 às 19:24
Carro fica destruído após acidente que deixou 3 pessoas feridas na BR 262 Jonathan Felipe

Três pessoas ficaram feridas em um acidente envolvendo uma carreta carregada de vergalhões e um carro Cobalt, no km 155 da BR 262, em Ibatiba, no Sul do Espírito Santo. A ocorrência foi registrada no início da tarde deste sábado (4).

De acordo com os dois motoristas, uma motocicleta fez uma ultrapassagem, em local permitido pela sinalização, próximo ao local do acidente.


Ao tentar desviar da moto, o condutor do Cobalt perdeu o controle da direção, rodou na pista e bateu na lateral da carreta, que seguia no sentido Minas Gerais–Vitória. Por causa do impacto, a carreta também perdeu o controle da direção e saiu da pista, indo para o lado oposto da via.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que as três vítimas foram levadas ao hospital. O motociclista não foi localizado. 

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