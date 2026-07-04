Batida entre carro e carreta deixa três feridos na BR 262 no ES

De acordo com os dois motoristas, uma motocicleta fez uma ultrapassagem, em local permitido pela sinalização, próximo ao local do acidente.





Ao tentar desviar da moto, o condutor do Cobalt perdeu o controle da direção, rodou na pista e bateu na lateral da carreta, que seguia no sentido Minas Gerais–Vitória. Por causa do impacto, a carreta também perdeu o controle da direção e saiu da pista, indo para o lado oposto da via.