Morre aos 55 anos a publicitária Adriana Chammas, diretora da agência Aquatro

É com profunda tristeza que amigos e familiares comunicam o falecimento de Adriana Acácio Chammas (19/09/1970 - 04/07/2026), aos 55 anos, neste sábado (04/07). Publicitária, ela era diretora de Planejamento da agência Aquatro Comunicação e Marketing, onde trabalhava há mais de 25 anos.





"Adriana, mais que uma colega de trabalho, era uma grande amiga e uma verdadeira inspiração. Foram 20 anos trabalhando ao seu lado e aprendendo a cada dia. Ela muito contribuiu e deixou o seu legado e a sua marca na publicidade capixaba!", afirma Eduardo Mendonça, diretor de Mídia da Aquatro.





A cerimônia de despedida acontece neste domingo (5/07), das 12h às 16h, no Memorial House, localizado à rua Misael Pedreira da Silva, 170, em Santa Lúcia, Vitória.



