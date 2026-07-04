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Morre aos 55 anos a publicitária Adriana Chammas, diretora da agência Aquatro

Comunicado feito pela Aquatro Comunicação e Marketing

Publicado em 04 de Julho de 2026 às 20:03

Publicado em 

04 jul 2026 às 20:03
Adriana Chammas
Adriana Chammas era diretora de Planejamento da Aquatro Acervo pessoal

É com profunda tristeza que amigos e familiares comunicam o falecimento de Adriana Acácio Chammas (19/09/1970 - 04/07/2026), aos 55 anos, neste sábado (04/07). Publicitária, ela era diretora de Planejamento da agência Aquatro Comunicação e Marketing, onde trabalhava há mais de 25 anos.


"Adriana, mais que uma colega de trabalho, era uma grande amiga e uma verdadeira inspiração. Foram 20 anos trabalhando ao seu lado e aprendendo a cada dia. Ela muito contribuiu e deixou o seu legado e a sua marca na publicidade capixaba!", afirma Eduardo Mendonça, diretor de Mídia da Aquatro.


A cerimônia de despedida acontece neste domingo (5/07), das 12h às 16h, no Memorial House, localizado à rua Misael Pedreira da Silva, 170, em Santa Lúcia, Vitória.


Despedida de Adriana Acácio Chammas
Despedida de Adriana Acácio Chammas Divulgação

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